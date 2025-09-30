Рынок акций РФ закрыл сентябрь ощутимым падением

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию основных торгов во вторник смог отыграть утренние потери за счет закрытия "шортов" игроками в конце месяца, хотя общие настроения остаются подавленными из-за сохранения геополитической напряженности, опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ и на фоне подешевевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent в день экспирации опустился к $67 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 2685 пунктов после утреннего падения в район 2650 пунктов (минимум с 14 июля).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2684,6 пункта (+0,02%, минимум сессии - 2651,13 пункта), индекс РТС - 1023,75 пункта (+0,3%); лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+1,2%) и "Русала" (+0,8%), во "втором эшелоне" раллировали на 36% акции "М.Видео" на новостях об интересе нерезидентов к допэмиссии компании.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 октября, составил 82,6084 руб. (-25,92 копейки).

По итогам сентября индексы МосБиржи и РТС упали на 7,4-10%, доллар от ЦБ РФ вырос на 2,28 рубля.

Подорожали также акции ВТБ (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%).

Подешевели акции "ММК" (-3,3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,5%), ПАО "Южуралзолото" (-2,1%), "ВК" (-2,1%), "АЛРОСА" (-1,9%), "Роснефти" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,6%), "Яндекса" (-1,5%), "МТС" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,2%), "НЛМК" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Норникеля" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -1,8% "префы"), "Т-Технологии" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил накануне, что Россия внимательно изучает заявления официальных лиц США, связанные с возможностью поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ударов вглубь России.

"Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Кита Келлога о возможности поставок Украине "Томагавков" и ударов вглубь территории РФ.

Он подчеркнул, что за этим вопросом внимательно следят российские военные специалисты. Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы в случае поставки "Томагавков" Киеву, Песков заметил, что пока необходимо понять потенциальные угрозы и выяснить, кто будет вовлечен в процесс.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник о необходимости увеличения военной помощи Украине и сообщила, что Киев сможет потратить 2 млрд евро на производство БПЛА.

Также глава ЕК заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против СПГ из РФ. "Мы предложили новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли", - сказала глава ЕК во вторник журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности. "И особенно - и это главный элемент - запрет на импорт СПГ из России в Европейский союз", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине. "Возможно, это вдруг и получится, теоретически - в течение недели", - сказал он во вторник, выступая перед военачальниками на военной базе в Вирджинии. При этом он упомянул и ближневосточный конфликт, "который продолжается тысячи лет".

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи смог нащупать поддержку у двухмесячных минимумов в районе 2650 пунктов, откуда произошел коррекционный отскок вверх. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ЕС заявила, что в 19-й пакет санкций планируется добавить запрет на поставки российского СПГ и жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли. США между тем грозят пошлинами ключевым импортерам нефти и газа из РФ. К геополитическому негативу добавилась неблагоприятная рыночная конъюнктура - цены на нефть пошли вниз, а рубль укреплялся к юаню и доллару.

В среду станут известны индексы PMI за август по еврозоне и США. Росстат вечером опубликует отчет по недельной инфляции. Московская биржа раскроет объем торгов за сентябрь, акции "Фосагро" пройдут через дивидендный "гэп". Прогноз по индексу МосБиржи на 1 октября - колебания в коридоре 2625-2755 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций остается под геополитическим давлением, не сумев в сентябре развить наметившееся месяцем ранее восходящее движение, индекс МосБиржи обновил минимум с июля (2651 пункт), индекс РТС - с апреля (1007 пунктов).

Запал покупателей сошел на нет на фоне усиления геополитической напряженности, и в частности, отсутствия новостей о перспективе скорой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского и достижения мирного соглашения, последующего санкционного давления на РФ и ее торговых партнеров (Индию и Китай), а также неожиданного ужесточения тона ЦБ РФ. Так, регулятор на сентябрьском заседании сократил ключевую ставку на один процентный пункт, до 17%, но при этом ужесточил сигнал, обратив внимание на все еще высокие инфляционные ожидания и рост кредитования в стране. "Быки", таким образом, лишились веских общерыночных драйверов для покупок и ориентировались главным образом на корпоративные истории, отмечает аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи с апреля продолжает движение в диапазоне 2600-3055 пунктов, к нижней границе которого стремился в сентябре. В целом технические индикаторы не исключают пробоя годового минимума 2598 пунктов с рисками последующего движения к самому низкому значению 2024 года - 2370 пунктов, что скорее всего будет сопровождаться ухудшением фундаментальных показателей. При более позитивном сценарии можно ожидать попыток возобновления покупок у важной поддержки 2600 пунктов. Следующей целью движения индекса РТС при "медвежьем" сценарии может стать апрельский минимум 957 пунктов, полагает Кожухова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи смог отыграть внутридневное падение, отскочив из района поддержки 2650 пунктов. Однако ввиду отсутствия позитивных новостей рынок, вероятно, продолжит падение до отметки 2600 пунктов, начавшееся со второй декады сентября.

Внешнеполитическая обстановка остается напряженной. Корпоративные новости также не могут оказать поддержку рынку. Среди немногих позитивных новостей - взлет акций "М.Видео" на фоне сообщения об участии китайского онлайн-ритейлера JD.com в допэмиссии компании. Внимание инвесторов далее будет сосредоточено на макроэкономических показателях, в частности, темпах роста ВВП РФ за август, уровне безработицы, а также индексах промышленного производства, которые будут опубликованы Росстатом 1 и 3 октября. Также на динамику рынка могут повлиять данные по недельной инфляции, которые станут известны в среду.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", негативом для акций компаний IT-сектора стали новости о внесении Минфином в Госдуму законопроекта об отмене с 1 января 2026 года нулевой ставки НДС при коммерциализации программного обеспечения, включенного в реестр отечественного софта. Также предусматривается повышение с 2026 года льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций с 7,6% до 15%, что, по оценкам Минфина, принесет во внебюджетные фонды около 400 млрд руб. за три года.

"Настроения на рынке, вероятно, останутся подавленными до ближайшего заседания Банка России. Однако покупательская активность может увеличиться по мере приближения индекса МосБиржи к отметке 2600 пунктов", - полагают эксперты "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что техническая картина по индексу МосБиржи резко ухудшилась.

Если откупить наблюдаемую просадку не удастся, то можно ожидать индекс МосБиржи в районе годовых минимумов, около 2600 пунктов. Вероятно, к рынку приходит понимание, что в 2026 год он войдет с ключевой ставкой лишь в 16% - это плата за геополитические риски и повышение налогов.

Бумаги IT-сектора снижаются на новостях о намерении Минфина в дополнение к повышению страховых взносов вернуть НДС на реализацию ряда программных обеспечений. Рисковым инвесторам стоит подбирать бумаги айтишников, у многих из которых основная выручка традиционно приходится на последний квартал года. Хорошие отчетности могут привести к серьезному росту их котировок в начале следующего года в отсутствие других идей. К тому же вводимые властями налоговые ужесточения не станут неподъемным грузом для компаний сектора, полагает эксперт.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX и FTSE подросли на 0,4-0,7%), но слабо "минусуют" США (индексы акций к 18:50 МСК просели на 0,1-0,3%).

Розничные продажи в Японии в августе упали на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Это первое сокращение показателя за 3,5 года (с февраля 2022 года) и самое значительное снижение за четыре года (с августа 2021 года). Причем аналитики ожидали повышения в среднем на 1%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 49,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали повышения до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора шестой месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Розничные продажи в Германии в августе снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в сообщении Destatis, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 2,1% в августе. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 2,2%, по данным Trading Economics.

Экономика Великобритании во втором квартале 2025 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Национального статистического управления (ONS). Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 97,8 пункта, а не 97,4 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 96 пунктов с объявленного ранее августовского уровня, по данным Trading Economics.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на ряд важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Так, Институт управления поставками (ISM) обнародует индексы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе, а в пятницу выйдет ключевой отчет Минтруда США о безработице за сентябрь. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют сохранение безработицы в США в сентябре на уровне 4,3% и увеличение числа рабочих мест на 50 тыс.

Цены на нефть

На нефтяном рынке во вторник цены сохраняют нисходящий импульс предыдущего дня из-за ожиданий очередного увеличения добычи странами ОПЕК+ и восстановления поставок из Курдистана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $67,11 за баррель (-1,3% и -3,1% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $62,84 за баррель (-1% и -3,5% накануне). Срок обращения ноябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием рынка во вторник.

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявили, что предварительно согласовали американский план урегулирования конфликта в Газе.

"Надеюсь, что у нас будет согласие на мирное решение. А если ХАМАС откажется от соглашения (...), то Израиль получит мою поддержку для того, чтобы сделать то, что посчитает необходимым", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с Нетаньяху.

Давление на нефтяные котировки также продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу, примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Агентство Bloomberg во вторник сообщило со ссылкой на одного из делегатов картеля, что страны ОПЕК+ на заседании 5 октября рассмотрят вариант ускоренного выхода из ограничений и наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Кроме того, в субботу после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже во вторник выросли акции "М.Видео" (+35,7%), "ИК Русс-Инвест" (+7,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+5,4%), "ЭсЭфАй" (+5,3%), "ИКС 5" (+4,6%), "Русагро" (+4,1%), ПАО "Россети Центр" (+3,5%), ПАО "Группа ЛСР" (+2,9%).

Акции "М.Видео" взлетели на сообщениях СМИ об интересе иностранных инвесторов к допэмиссии компании. ПАО "М.Видео" ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в предстоящей допэмиссии, часть договоренностей находится в завершающей стадии, в частности - с крупнейшим онлайн-ритейлером Китая JD.com, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Какую долю в допэмиссии "М.Видео" может получить JD.com, собеседники издания не уточнили. Представитель "М.Видео" отказался от комментариев.

По словам источника издания, близкого к "М.Видео", стороны также обсуждают размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах торговой сети и развитие трансграничной торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера.

Ранее сообщалось, что 13 октября акционеры "М.Видео" рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на 15 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Также акционерам предлагается отказаться от допэмиссии бумаг по закрытой подписке и утвердить объем объявленных акций "М.Видео" в размере до 2 млрд штук.

Упали во вторник акции "Росгосстраха" (-7,9%), ПАО "Софтлайн" (-5,3%), ПАО "ММЦБ" (-4,4%), "Соллерса" (-4,1%), ПАО "Светофор Групп" (-4%), "Белона" (-3,6%), ПАО "Промомед" (-3,3%), ПАО "Группа Астра" (-3,2%), ПАО "Диасофт" (-2,9%).

ПАО "Софтлайн" в рамках программы buyback, запущенной в октябре 2024 года, выкупило более 10,9 млн акций, сообщила компания. Уставный капитал "Софтлайна" состоит из 400 млн 2 тыс. обыкновенных акций. Исходя из этого, размер выкупленного пакета составляет около 2,7% уставного капитала.

Как говорится в сообщении, в том числе свыше 1,2 млн акций (около 0,3% капитала) было выкуплено за неделю с 22 сентября по 26 сентября 2025 года. Выкуп осуществляет "дочка" "Софтлайна" - ООО "Инвестпроекты" (прежне название - ООО "Софтлайн проекты"), по условиям выкупа всего она может приобрести до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО "Софтлайн", или до 20 млн бумаг. "Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО "Софтлайн" на Московской бирже в рамках выкупа", - говорится в сообщении компании.

Акционеры ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-2%, до 487 рублей) на внеочередном собрании 29 сентября утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2025 года в размере 6,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Общий объем выплат составит 442,084 млн рублей, закрытие реестра под выплаты - 10 октября.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,27 млрд рублей (из них 7,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,11 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,97 млрд рублей на акции ВТБ).