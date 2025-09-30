Рубль в последнюю торговую сессию квартала повысился в паре с юанем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль вырос на последних торгах квартала, даже несмотря на заметное снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,5185 руб., что на 2,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 октября на 25,92 копейки, до 82,6084 руб./$1, и снизил курс евро на 27,66 копейки, до 96,8644 руб./EUR1.

"Рубль не спешит идти на ослабление, несмотря на окончание сентябрьского фискального периода. Предложения Минфина по налогам в проекте трехлетнего федерального бюджета ведут к пересмотру инвесторами и аналитиками прогнозной траектории ключевой ставки, теперь ожидается ее снижение к концу года лишь на 1 п.п., до 16%. Соответственно, и перспективы рубля меняются - доллар в лучшем случае к новому году дотянется до 90. При рассматриваемом выше сценарии монетарная поддержка рубля будет сокращаться медленнее. Слабые темпы экономического роста и привлекательность рублевых активов будут сдерживать спрос на инвалюту. Значением "икс" в курсовом уравнении рубля выступает геополитика - в последнее время она напряженная и выступает фактором давления на все рублевые активы. Краткосрочно ждем 11,5-11,8 руб. за юань, 82,5-85 руб. - за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть

Нефть продолжает дешеветь вечером во вторник на ожиданиях формирования излишка предложения на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени уменьшилась на 1,25%, до $67,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,07%, до $62,76за баррель.

Накануне цена контрактов на обе марки упала более чем на 3%. Давление на рынок оказали сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ готовы с ноября увеличить добычу еще примерно на 137 тыс. баррелей в сутки. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Между тем в субботу после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. б/с, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем показатель планируется довести до 230 тыс. б/с.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявили, что предварительно согласовали американский план урегулирования конфликта в Газе.

Банк России во вторник, 30 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 490 млрд рублей (при лимите 1 трлн 490 млрд рублей и спросе 2 трлн 270,131 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 23 сентября, ЦБ разместил 1 трлн 300 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и спросе 1 трлн 712,669 млрд рублей) в среднем по ставке 17,11% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 сентября осталась на прежнем уровне - 17% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась на 2 базисных пункта, до 17%,36% годовых, на срок три месяца - на 3 базисных пункта, до 18,55% годовых. Версия RUONIA на шесть месяцев понизилась на 2 базисных пункта и составила 20,38% годовых.