ОПЕК опровергла планы "восьмерки" о наращивании добычи на 500 тыс. б/с

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Секретариат ОПЕК опроверг появившуюся во вторник в мировых СМИ информацию о планах восьми стран-участниц ОПЕК+ рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев, говорится в заявлении ОПЕК.

"Эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение. В настоящее время обсуждение предстоящей встречи между министрами еще не началось. В связи с этим секретариат ОПЕК настоятельно призывает СМИ проявлять аккуратность и ответственность к своим сообщениям, чтобы не подпитывать ненужные спекуляции на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.

Информацию об обсуждении увеличения добычи распространило во вторник агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из делегатов.

В начале сентября восемь стран-добровольцев ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Оман) приняли решение выводить на рынок ранее принятые до конца 2026 года ограничения по добыче в 1,65 млн б/с. С октября квоты будут увеличены на 137 тыс. б/с, но с учетом графика компенсации ранее недосокращенных объемов фактическое увеличение к сентябрю может составить 177 тыс. б/с.

Если на заседании 5 октября будет принято решение, озвученное агентством Bloomberg, то из этих ограничений ОПЕК+ выйдет уже к февралю 2026 года.

Между тем источники агентства Reuters отмечают, что ОПЕК+, вероятно, примет решение повысить квоты на добычу с ноября на 137 тыс. б/с.

