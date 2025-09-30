ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ на заседании 5 октября рассмотрят вариант ускоренного выхода из ограничений и наращивания добычи нефти на 500 тысяч б/с в течение трех месяцев, передает Bloomberg ссылкой на одного из делегатов.

В начале сентября восемь стран-добровольцев ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Оман) приняли решение выводить на рынок ранее принятые до конца 2026 года ограничения по добыче в 1,65 млн б/с. С октября квоты будут увеличены на 137 тысяч б/с, но с учетом графика компенсации ранее недосокращенных объемов фактическое увеличение к сентябрю может составить 177 тысяч б/с.

Если на заседании 5 октября будет принято решение, озвученное агентством Bloomberg, то из этих ограничений ОПЕК+ выйдет к февралю 2026 года.

Источники Reuters отмечают, что ОПЕК+, вероятно, примет решение повысить квоты на добычу с ноября на 137 тысяч б/с.