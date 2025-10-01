Поиск

Softline купит 51% ИТ-консалтинговой компании BeringPro

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" приобретает 51% компании BeringPro, занимающейся управленческим и ИТ-консалтингом, говорится в сообщении холдинга.

Сумма сделки не уточняется. Согласно сообщению Softline, большая часть денежных средств в рамках сделки будет инвестирована в дальнейшее развитие бизнеса BeringPro.

Сделка по приобретению мажоритарной доли в компании позволит Softline расширить компетенции в отрасли ИТ-консалтинга, расширить функционал и компетенции, а также увеличить выручку максимизировать синергетический эффект от кросс-продаж.

Приобретаемая компания продолжит работать под своим брендом и сохранит менеджмент.

Ранее BeringPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG. В России компания работала с 2002 года под брендом BearingPoint, ребрендинг в BeringPro состоялся в 2024 году.

Выручка компании в прошлом году выросла более чем на 20%, до 1,96 млрд рублей.

Softline Софтлайн BeringPro BearingPoint
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото обновило рекорд на фоне шатдауна в США

Золото обновило рекорд на фоне шатдауна в США

Нефть Brent подорожала до $66,31 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,31 за баррель

Золото завершает сентябрь ростом на 10%, приближается к $3900 за унцию

Запрет на экспорт бензина из РФ для всех участников продлен до конца года

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });