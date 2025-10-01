Softline купит 51% ИТ-консалтинговой компании BeringPro

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" приобретает 51% компании BeringPro, занимающейся управленческим и ИТ-консалтингом, говорится в сообщении холдинга.

Сумма сделки не уточняется. Согласно сообщению Softline, большая часть денежных средств в рамках сделки будет инвестирована в дальнейшее развитие бизнеса BeringPro.

Сделка по приобретению мажоритарной доли в компании позволит Softline расширить компетенции в отрасли ИТ-консалтинга, расширить функционал и компетенции, а также увеличить выручку максимизировать синергетический эффект от кросс-продаж.

Приобретаемая компания продолжит работать под своим брендом и сохранит менеджмент.

Ранее BeringPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG. В России компания работала с 2002 года под брендом BearingPoint, ребрендинг в BeringPro состоялся в 2024 году.

Выручка компании в прошлом году выросла более чем на 20%, до 1,96 млрд рублей.