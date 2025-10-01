Совет директоров МДМГ утвердил дивиденды за I полугодие в 42 руб./акция

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ"), управляет сетью клиник "Мать и дитя") на заседании 30 сентября утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2025 года в размере 42 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Согласно уставу МДМГ, решение о промежуточных дивидендах утверждается советом директоров компании простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

На выплату промежуточных дивидендов компания направит 3,2 млрд рублей.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 20 октября 2025 года. Выплата дивидендов будет произведена до середины ноября.

Совокупно выплаты дивидендов за I полугодие превысят 62% консолидированной чистой прибыли группы за 6 месяцев 2025 года по МСФО.

"Решение отражает уверенность руководства в устойчивости бизнеса и способности генерировать достаточный операционный денежный поток. Несмотря на реализацию крупной для нас сделки и непрерывное финансирование текущих и запланированных инвестиционных проектов, мы большую часть прибыли направляем на дивиденды, сохраняя практику регулярных выплат", - приводятся в сообщении слова гендиректора "МДМГ" Марка Курцера.

"МДМГ" - сеть медицинских клиник. Компания на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Компания объединяет 86 медицинских учреждений, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 74 амбулаторные клиники с присутствием на территории 35 регионов РФ.