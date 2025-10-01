Объем торгов на СПБ бирже в сентябре сократился на 22% м/м, до 139,6 млрд руб.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на СПБ бирже по итогам сентября 2025 года составил 139,57 млрд рублей, что на 21,67% меньше, чем в августе 2025 года (178,18 млрд рублей), и в 44 раза превышает показатель сентября 2024 года (3,17 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе площадки.

Среднедневной объем торгов в будние дни сентября составил 6,15 млрд рублей, что на 22,32% меньше, чем в августе (7,92 млрд рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 4,98 млрд рублей (в августе - 5,94 млрд рублей).

На выходные пришлось 3,08% (4,3 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.

Участники торгов заключили в сентябре 60,67 млн сделок, что на 85,82% больше по сравнению с августом (32,65 млн сделок).

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в сентябре увеличилось в 2,1 раза, до 1,62 млн.

В информационной системе СПБ биржи размещены 14 выпусков ЦФА на сумму 6,99 млрд рублей (в августе - на 4,62 млрд рублей).