Объем торгов на СПБ бирже в августе вырос на 33% м/м, до 178 млрд руб.

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на СПБ бирже по итогам августа 2025 года составил 178,18 млрд рублей, что на 33,44% больше, чем в июле 2025 года (133,52 млрд рублей), и в 35,88 раза превышает показатель августа 2024 года (4,97 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе площадки.

Среднедневной объем торгов в будние дни августа составил 7,92 млрд рублей, что на 43,45% больше, чем в июле (5,52 млрд рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 5,94 млрд рублей (в июле - 4,45 млрд рублей).

На выходные пришлось 6,71% (11,96 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.

Участники торгов заключили в августе 32,65 млн сделок, что на 51,99% больше по сравнению с июлем (21,48 млн сделок).

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в августе увеличилось на 37,67%, до 768,45 тыс.

В информационной системе СПБ биржи размещены 13 выпусков ЦФА на сумму 4,62 млрд рублей (в июле - на 4,21 млрд рублей).

