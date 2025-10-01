Поиск

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор гоночной команды McLaren Racing Limited Зак Браун заработал в 2024 году 37,3 млн фунтов стерлингов ($50,3 млн) благодаря победе команды в кубке конструкторов "Формулы-1", сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность компании.

Годом ранее его вознаграждение составило 26,4 млн фунтов.

McLaren в 2024 году выиграла кубок конструкторов "королевских гонок" впервые с 1998 году. В текущем году команда также возглавляет турнирную таблицу и может одержать досрочную победу, а первые два места в личном зачете занимают два гонщика команды, Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Выручка McLaren Group в 2024 году выросла на 23% и достигла 530,3 млн фунтов, а доналоговая прибыль подскочила более чем втрое и составила 37,5 млн фунтов, говорится в отчетности.

В августе основные акционеры McLaren Group, бахрейнский суверенный фонд Mumtalakat и инвестфонд CYVN Holdings (ОАЭ), выкупили 30% акций McLaren Racing, принадлежащих миноритариям, и получили полный контроль над гоночной командой. В рамках сделки она была оценена более чем в 3 млрд фунтов.

Mumtalakat McLaren Group CYVN Holdings McLaren Racing Зак Браун Ландо Норрис Оскар Пиастри
