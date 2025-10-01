Криптокомпания семьи Трампа может скоро запустить криптовалютную дебетовую карту

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Криптовалютная компания World Liberty Financial, которую контролирует семья президента США Дональда Трампа, планирует запустить собственную дебетовую карту в конце текущего или начале следующего года, заявил главный исполнительный директор компании Зак Уиткофф на конференции TOKEN2049 в Сингапуре.

"Мы запустим пилотную программу, и дебетовая карта будет доступа в четвертом квартале или в первом квартале 2026 года", - сказал он.

По его словам, новая карта предназначена для того, чтобы "соединить криптоактивы с повседневными расходами".

World Liberty Financial была основана осенью прошлого года. Компания запустила два токена - WLFI и стейблкойн USD1.