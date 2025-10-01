В частном секторе США число рабочих мест в сентябре снизилось максимально за 2,5 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В частном секторе экономики США число рабочих мест в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тысячи, говорится в отчете организации ADP, публикуемом совместно с Stanford Digital Economy Lab.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тысяч. Сентябрьское снижение связано в том числе с изменением подхода к анализу данных.

В августе, по пересмотренным данным, занятость в США снизилась на 3 тысячи рабочих мест. Изначально сообщалась о росте на 54 тысячи.

По данным ADP, число рабочих мест в секторе услуг сократилось на 28 тысяч, в производственном секторе - на 3 тысячи.

"Несмотря на сильный экономический рост, наблюдавшийся во втором квартале, отчет этого месяца подтверждает то, что мы видели на рынке труда, а именно тот факт, что американские работодатели нанимают с осторожностью", - отметила старший экономист ADP Нела Ричардсон.

После публикации данных ADP участники рынка повысили оценку вероятности снижения ключевой ставки на октябрьском заседании Федеральной резервной системы до 100% с ожидавшихся днем ранее 96,2%.

На пятницу запланирована публикация отчета Министерства труда США о состоянии рынка труда страны за сентябрь, но она может быть отложена в связи с приостановкой работы правительства из-за проблем с финансированием.