Дума рассмотрит освобождение ряда услуг операторов краудфандинговых платформ от НДС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает расширение перечня операций, освобождаемых от НДС, в отношении ряда услуг операторов инвестиционных (краудфандинговых) платформ, включая операции с утилитарными цифровыми правами (УЦП).

Документ (№ 1026190-8), который является частью бюджетного пакета, размещен в электронной базе данных парламента.

Поправки вносятся в ст. 149 Налогового кодекса, которая регулирует освобождение от НДС. Предполагается ввести льготу по НДС на услуги по организации привлечения инвестиций; по предоставлению возможности приобрести УЦП лицам, не являющимся инвесторами или эмитентами; по осуществлению расчетов с использованием номинальных счетов, открытых операторам инвестиционных платформ; по идентификации пользователей инвестиционных платформ по поручению иных операторов.

Утоняется, что освобождение не распространяется консультационные услуги и передачу прав на использование ПО.

Одновременно вводится норма, позволяющая правительству утвердить перечень дополнительных услуг операторов инвестиционных платформ, напрямую связанных с привлечением инвестиций, для которых также может применяться нулевая ставка НДС.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (квартал).

Закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ вступил в силу с 1 января 2020 г. По нему российские компании и ИП для реализации различных проектов могут привлекать деньги граждан, ИП и юрлиц. Размер собственных средств оператора платформы должен составлять не менее 5 млн руб., реестр операторов инвестиционных платформ ведет ЦБ РФ. По данным на конец сентября в нем 100 операторов.

За последние два года Госдума уже приняла ряд законов, упрощающих работу инвестиционных платформ. Так, в июле 2024 г. был принят закон, отменивший обязательный аудит отчетности для операторов (№ 581701-8), а в июне того же года депутаты одобрили поправки (№ 455879-8), позволяющие им проводить идентификацию клиентов для сделок с цифровыми финансовыми активами. Сейчас на рассмотрении парламента находятся инициативы о расширении лимита вложений физлиц на краудфандинговых платформах до 1 млн рублей (№ 877268-8) и о признании операторов налоговыми агентами по НДФЛ в отношении доходов от займов (№ 1024070-8).