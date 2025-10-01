Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась ближе к 8%

Помидоры подорожали на 7,4%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России рост потребительских цен с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил Росстат.

С начала месяца цены к 29 сентября выросли на 0,34%, с начала года - на 4,29%.

Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в стране на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

Продолжился разгон цен на автомобильный бензин - за неделю с 23 по 29 сентября он подорожал на 0,8% (после роста на 0,6% неделей ранее), на дизельное топливо цены повысились на 0,6% (после роста на 0,4%).

Цены на плодоовощную продукцию с 23 по 29 сентября выросли на 0,2% (после нулевой динамики в предыдущую неделю), в том числе помидоры стали дороже на 7,4%, бананы - на 1,3%. Одновременно снизились цены на лук - на 2,2%, огурцы - на 1,7%, яблоки - на 1,5%, морковь - 1,3%, картофель - на 0,5%.

С 23 по 29 сентября существенно поднялись цены на куриные яйца - на 2,4% (но с начала года подешевели на 25,9%), мясо кур - на 0,7%, крупу гречневую - на 0,6%, говядину, сметану, чай черный и печенье - на 0,3%.

Снизились за неделю цены на баранину - на 0,6% и сахарный песок- на 0,2%.

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 17% с 18% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее. Большинство аналитиков при этом ожидали от ЦБ более мягкого решения, прогнозируя второе подряд снижение ставки широким шагом в 200 б.п.

Снижение ставки ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий" (не изменился по сравнению с июльским).

Существенное внимание в сентябрьском заявлении ЦБ уделил бюджетной политике, обратив внимание, что дезинфляционный эффект от ее нормализации в 2025 году пока не реализовался с учетом накопленного с начала года дефицита. "Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения правительством в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним - 6-7%.

Минэкономразвития на прошлой неделе понизило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 году оставило прежним - 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).