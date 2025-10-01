Поиск

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В августе 2025 года российская экономика выросла на 0,4% в годовом выражении, по данным Минэкономразвития, после повышения также на 0,4% в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в обзоре "О текущей ситуации в экономике".

За январь-август 2025 года ВВП, по расчетам министерства, прибавил 1% в годовом выражении.

"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2025 года ВВП вырос на 0,4% г/г, как и в июле. С исключением сезонного фактора 0,0% м/м. По итогам 8 месяцев 2025 года рост ВВП составил 1,0% г/г", - говорится в докладе.

Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП в 2025 году до 1% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году до 1,3% с 2,4%.

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП в 2025 году на уровне 1-2%, в 2026 году на уровне 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1%, в 2026 году - на 1,7%.

