Поиск

В России грузооборот транспорта снизился за восемь месяцев на 0,9%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России грузооборот транспорта снизился январе-августе 2025 года на 0,9% в годовом исчислении и составил 3 трлн 662,4 млрд т-км, сообщил Росстат.

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за этот период был равен 1 трлн 651,9 млрд т-км (-2% к январю-августу 2024 г.), автомобильного - 263,4 млрд т-км (+3,4%), морского - 39,9 млрд т-км (-23,5%), внутреннего водного - 39,3 млрд т-км (+0,7%), воздушного - 1,1 млрд т-км (-5,6%), трубопроводного - 1 трлн 666,9 млрд т-км (+0,2%).

В августе 2025 года грузооборот транспорта составил 450,8 млрд т-км (-3,2% к августу 2024 г.), в том числе железнодорожного - 202,5 млрд т-км (-5%), автомобильного - 34,7 млрд т-км (+1,4%), морского - 7,6 млрд т-км (-9,3%), внутреннего водного - 9 млрд т-км (+4,5%), воздушного - 0,2 млрд т-км (-10,4%), трубопроводного - 196,8 млрд т-км (-2,1%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась ближе к 8%

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин с 23 по 29 сентября до 0,8% с 0,62%

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

ЦБ раскритиковал предложения "Газпрома" о продлении спецмер в корпоративном управлении

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });