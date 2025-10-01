В России грузооборот транспорта снизился за восемь месяцев на 0,9%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России грузооборот транспорта снизился январе-августе 2025 года на 0,9% в годовом исчислении и составил 3 трлн 662,4 млрд т-км, сообщил Росстат.

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за этот период был равен 1 трлн 651,9 млрд т-км (-2% к январю-августу 2024 г.), автомобильного - 263,4 млрд т-км (+3,4%), морского - 39,9 млрд т-км (-23,5%), внутреннего водного - 39,3 млрд т-км (+0,7%), воздушного - 1,1 млрд т-км (-5,6%), трубопроводного - 1 трлн 666,9 млрд т-км (+0,2%).

В августе 2025 года грузооборот транспорта составил 450,8 млрд т-км (-3,2% к августу 2024 г.), в том числе железнодорожного - 202,5 млрд т-км (-5%), автомобильного - 34,7 млрд т-км (+1,4%), морского - 7,6 млрд т-км (-9,3%), внутреннего водного - 9 млрд т-км (+4,5%), воздушного - 0,2 млрд т-км (-10,4%), трубопроводного - 196,8 млрд т-км (-2,1%).