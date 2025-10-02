Рубль утром заметно подрос к юаню и достиг уровней начала сентября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань падает на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепился до отметок начала сентября на "тонком" рынке, образовавшемся на фоне "золотой недели" каникул в Китае.

Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2735 руб. (-8,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,85 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,2-11,6 рубля за юань в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что фактор китайских праздников будет сдерживать торговые обороты и волатильность на валютном рынке в конце недели. Целевым по курсу юаня на четверг видим диапазон 11,2-11,6 руб. за юань. Взгляд на конец месяца сохраняем - рассчитываем на возобновление ослабления рубля к середине октября с возвратом биржевого курса к 12 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Рост потребительских цен с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены в РФ к 29 сентября выросли на 0,34%, с начала года - на 4,29%.

Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

Нефть

Цены на нефть лишь слегка повышаются утром в четверг после снижения до четырехмесячных минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 по Москве растет на 0,05%, до $65,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,02% до $61,79 за баррель.

В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на сообщениях СМИ о том, восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

В секретариате ОПЕК опровергли эту информацию, заявив, что подобные утверждения "совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение". Заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться квоты добычи, состоится 5 октября.

Члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России.

"Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником ее доходов, - говорится в заявлении министров финансов этой группы. - Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти, и на тех, кто способствует обходу санкций".

Опубликованные в среду данные показали, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.