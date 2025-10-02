Поиск

JPMorgan повысил прогнозную цену для акций Alibaba на 45%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Аналитики JPMorgan Chase & Co. подняли прогнозную котировку для акций китайского интернет-гиганта Alibaba на конец 2026 года почти на 45% - до 240 гонконгских долларов ($31).

Торги 2 октября бумаги Alibaba завершили на отметке 183,1 доллара. Таким образом, новый прогноз подразумевает возможность роста цены более чем на 30%.

Эксперты отмечают улучшение перспектив в "облачном" сегменте Alibaba и растущую синергию между операциями в сфере ИИ и электронной коммерции.

Цена акций Alibaba подскочила на 53% в сентябре, что стало наилучшим результатом среди компаний, входящих в расчет фондового индекса Hang Seng. Сам Hang Seng за прошлый месяц прибавил около 7%.

