Американская DoorDash завершила покупку британской Deliveroo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская DoorDash Inc. сообщила, что завершила покупку британского оператора сервиса по доставке еды Deliveroo Plc.

Цена сделки составила 2,9 млрд фунтов ($3,9 млрд).

Сделка позволит DoorDash укрепить свои позиции в Европе. В 2021 году американская компания приобрела финского конкурента Wolt Enterprises примерно за $8 млрд.

Совокупный объем заказов, сделанных в обоих сервисах в 2024 году, составил около $90 млрд, число ежемесячно активных пользователей - порядка 50 млн. DoorDash работает более чем в 30 странах.

Deliveroo продолжит работать под своим брендом. Компания в настоящее время присутствует на рынках пяти европейских государств, а также в Кувейте, Катаре, Сингапуре и ОАЭ.

Рыночная стоимость DoorDash с начала 2025 года подскочила почти на 60% (до $114,3 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 18%.

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре остались на уровне июля-августа

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

"Газпром" из-за холодов второй раз обновил рекорд суточных поставок газа по РФ для сентября

Wildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош"

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире с оценкой $500 млрд

ВТБ сообщил о снижении за год на треть выдачи ипотеки в России

Суд взыскал в доход РФ холдинг "КДВ групп"

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

