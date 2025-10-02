Американская DoorDash завершила покупку британской Deliveroo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская DoorDash Inc. сообщила, что завершила покупку британского оператора сервиса по доставке еды Deliveroo Plc.

Цена сделки составила 2,9 млрд фунтов ($3,9 млрд).

Сделка позволит DoorDash укрепить свои позиции в Европе. В 2021 году американская компания приобрела финского конкурента Wolt Enterprises примерно за $8 млрд.

Совокупный объем заказов, сделанных в обоих сервисах в 2024 году, составил около $90 млрд, число ежемесячно активных пользователей - порядка 50 млн. DoorDash работает более чем в 30 странах.

Deliveroo продолжит работать под своим брендом. Компания в настоящее время присутствует на рынках пяти европейских государств, а также в Кувейте, Катаре, Сингапуре и ОАЭ.

Рыночная стоимость DoorDash с начала 2025 года подскочила почти на 60% (до $114,3 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 18%.