BASF может ускорить запуск buyback на 4 млрд евро

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Германская химическая компания BASF SE сообщила, что может ускорить запуск программы обратного выкупа акций на сумму 4 млрд евро в случае продажи бизнеса по производству лакокрасочных покрытий для автомобилей.

Ранее предполагалось, что компания будет выкупать акции в рамках этого buyback в 2027-2028 годах.

Сейчас компания изучает интерес рынка и стратегические варианты для подразделения по выпуску автомобильных красок и покрытий со второго квартала 2025 года. Решение по данному вопросу может быть принято в текущем квартале.

"Успешные меры по оптимизации портфеля помогут нам укрепить наш баланс и ускорить выкуп акций", - заявил финдиректор BASF Дирк Элверманн.

Компания также сообщила, что пока не будет продавать подразделение по производству катализаторов для двигателей внутреннего сгорания, выделенное в самостоятельное предприятие в 2023 году. Его продажи за прошлый год составили 7 млрд евро.

BASF подтвердила среднесрочный финансовый прогноз и по-прежнему ожидает, что ее скорректированная EBITDA составит 10-12 млрд евро в 2028 году.

