Набсовет банка "Санкт-Петербург" одобрил выкуп акций на 5 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить обыкновенные акции кредитной организации, сообщил банк.

Максимальный размер денежных средств, выделяемых банком на приобретение акций - 5 млрд рублей. Дата начала выкупа - 6 октября 2025 года, дата окончания действия программы - 20 мая 2026 года.

Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

В прошлый раз банк объявлял buyback летом 2024 года. Набсовет тогда принял решение выкупить до 20 млн обыкновенных акций. Программа buyback действовала с 29 июля 2024 года до 29 января 2025 года. В сентябре 2025 года на внеочередном собрании акционеры кредитной организации проголосовали за погашение 460 тысяч обыкновенных акций (0,1% от общего числа), выкупленных в рамках buyback.

Всего у банка после погашения осталось 445 368 521 обыкновенная акция. Его уставный капитал уменьшился тоже на 0,1% - до 465 468 521 рубля.

До этого банк объявлял buyback осенью 2022 года, программа действовала год, до ноября 2023 года.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2025 года занимал 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".