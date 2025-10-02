Поиск

Набсовет банка "Санкт-Петербург" одобрил выкуп акций на 5 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить обыкновенные акции кредитной организации, сообщил банк.

Максимальный размер денежных средств, выделяемых банком на приобретение акций - 5 млрд рублей. Дата начала выкупа - 6 октября 2025 года, дата окончания действия программы - 20 мая 2026 года.

Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

В прошлый раз банк объявлял buyback летом 2024 года. Набсовет тогда принял решение выкупить до 20 млн обыкновенных акций. Программа buyback действовала с 29 июля 2024 года до 29 января 2025 года. В сентябре 2025 года на внеочередном собрании акционеры кредитной организации проголосовали за погашение 460 тысяч обыкновенных акций (0,1% от общего числа), выкупленных в рамках buyback.

Всего у банка после погашения осталось 445 368 521 обыкновенная акция. Его уставный капитал уменьшился тоже на 0,1% - до 465 468 521 рубля.

До этого банк объявлял buyback осенью 2022 года, программа действовала год, до ноября 2023 года.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2025 года занимал 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Хинштейн объяснил дефицит топлива на АЗС искусственным ажиотажем

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре остались на уровне июля-августа

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре остались на уровне июля-августа

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

"Газпром" из-за холодов второй раз обновил рекорд суточных поставок газа по РФ для сентября

Wildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош"

Wildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош"

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире с оценкой $500 млрд

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире с оценкой $500 млрд

ВТБ сообщил о снижении за год на треть выдачи ипотеки в России

ВТБ сообщил о снижении за год на треть выдачи ипотеки в России

Суд взыскал в доход РФ холдинг "КДВ групп"

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });