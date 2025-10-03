Лагард считает экс-руководителя ЦБ Нидерландов Кнота подходящим кандидатом на пост следующего главы ЕЦБ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает подходящим кандидатом на пост следующего главы регулятора экс-руководителя ЦБ Нидерландов Клааса Кнота, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на информацию нидерландского издания ANP, приводящего слова Лагард из эпизода подкаста "College Leaders in Finance", который выйдет в воскресенье.

"Я знаю Кнота по крайней мере шесть лет. У него есть интеллект, выдержка и способность взаимодействовать с другими людьми", - сказала Лагард.

Президенту ЕЦБ часто приходится выстраивать взаимодействие членов совета управляющих, который состоит из глав центробанков стран еврозоны, отметила Лагард.

"Они часто ведут себя как примадонны, и нужно уметь с ними работать, - сказала она. - У Кнота есть такая способность. Но он не единственный".

Кнот возглавлял ЦБ Нидерландов в течение 14 лет, два срока подряд вплоть до конца июня 2025 года. С 1 июля главой Центробанка страны стал Олаф Слейпен.

Срок службы Лагард на посту президента ЕЦБ завершается в октябре 2027 года без возможности его продления.