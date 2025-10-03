Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,66% - до 79460 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,06%, до 74122 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|29.09.2025
|30.09.2025
|% к пр. д.
|01.10.2025
|% к пр. д.
|02.10.2025
|% к пр. д.
|03.10.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|78936
|78864
|-0,09
|79180
|0,4
|79234
|0,07
|79460
|0,29
|0,66
|Регуляр-92
|74076
|74133
|0,08
|74069
|-0,09
|74260
|0,26
|74122
|-0,19
|0,06
|ДТ-летнее
|68463
|68210
|-0,37
|69235
|1,5
|69364
|0,19
|69364
|0
|1,32
|ДТ-зимнее
|-
|-
|-
|81020
|-
|81094
|0,09
|81399
|0,38
|-
|Мазут топочный
|26825
|26382
|-1,65
|25073
|-4,96
|25478
|1,62
|26074
|2,34
|-2,8
|Авиатопливо
|74295
|76460
|2,91
|76219
|-0,32
|75866
|-0,46
|75772
|-0,12
|1,99
|СУГ
|16330
|16634
|1,86
|16682
|0,29
|16461
|-1,32
|16860
|2,42
|3,25
Цены приведены по национальному индексу