Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,66% - до 79460 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,06%, до 74122 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

29.09.2025 30.09.2025 % к пр. д. 01.10.2025 % к пр. д. 02.10.2025 % к пр. д. 03.10.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 78936 78864 -0,09 79180 0,4 79234 0,07 79460 0,29 0,66 Регуляр-92 74076 74133 0,08 74069 -0,09 74260 0,26 74122 -0,19 0,06 ДТ-летнее 68463 68210 -0,37 69235 1,5 69364 0,19 69364 0 1,32 ДТ-зимнее - - - 81020 - 81094 0,09 81399 0,38 - Мазут топочный 26825 26382 -1,65 25073 -4,96 25478 1,62 26074 2,34 -2,8 Авиатопливо 74295 76460 2,91 76219 -0,32 75866 -0,46 75772 -0,12 1,99 СУГ 16330 16634 1,86 16682 0,29 16461 -1,32 16860 2,42 3,25

Цены приведены по национальному индексу