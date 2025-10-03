Поиск

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,66% - до 79460 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,06%, до 74122 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

29.09.202530.09.2025% к пр. д.01.10.2025% к пр. д.02.10.2025% к пр. д.03.10.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-957893678864-0,09791800,4792340,07794600,290,66
Регуляр-9274076741330,0874069-0,09742600,2674122-0,190,06
ДТ-летнее6846368210-0,37692351,5693640,196936401,32
ДТ-зимнее---81020-810940,09813990,38-
Мазут топочный2682526382-1,6525073-4,96254781,62260742,34-2,8
Авиатопливо74295764602,9176219-0,3275866-0,4675772-0,121,99
СУГ16330166341,86166820,2916461-1,32168602,423,25

Цены приведены по национальному индексу

