В Ростовской области сохраняется повышенный спрос на моторное топливо

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области ситуация с обеспечением автомобильным топливом оценивается как стабильная, несмотря на возросший спрос, сообщил "Интерфаксу" первый замминистра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

"Крупные сетевые автозаправочные станции работают в штатном режиме, обеспечивая регулярные и бесперебойные поставки горючего. Однако на небольших локальных заправках из-за возросшей нагрузки возникают временные задержки с получением топлива", - сказал Тимченко.

По его словам, на АЗС региона наблюдается рост числа потребителей. Это связано как с увеличением транзитного потока автомобилистов, следующих через область в новые регионы, так и с традиционно высоким спросом со стороны аграриев, активно ведущих сезонные работы.

Небольшие трудности с наличием горючего отмечаются на севере области, где в ряде муниципалитетов отсутствует развитая сеть крупных поставщиков.

"Мы совместно с РЖД оказываем содействие в ускорении доставки топлива, осуществляем мониторинг запаса топлива на нефтебазах, а также оперативно запрашиваем информацию о сроках поставок у региональных операторов", - подчеркнул Тимченко.

Он уточнил, что крупные поставщики топлива постоянно анализируют текущее потребление, чтобы предотвратить дефицит. Для оперативного реагирования на любые потенциальные проблемы в области действует региональный штаб по обеспечению нефтепродуктами.

