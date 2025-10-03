В ЦБ не увидели необходимости значимого изменения своего июльского прогноза

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Поступившие на настоящий момент данные пока не требуют значимого пересмотра июльского прогноза Банка России, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"На текущий момент я не думаю, что те данные, которые поступили между июльским заседанием и сегодняшним днем, говорят о значимом изменении какого-то из параметров прогноза", - сообщил Заботкин в интервью РБК.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 октября, оно будет опорным.