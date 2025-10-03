Поиск

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод в октябре ведет деятельность в режиме 5-дневной рабочей недели, сообщила пресс-служба предприятия.

"Временное замедление темпов падения производства стало возможным благодаря 20%-й скидке, введенной на сентябрь Минпромторгом РФ для покупателей техники по льготному лизингу. Эта мера, действовавшая в течение одного месяца, позволила частично сократить накопленные запасы выпущенной продукции", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что дальнейшая загрузка производства будет зависеть от ситуации на рынке, решений ЦБ по ставке и доступности финансовых инструментов для потребителей, в том числе от возможности продления увеличенной скидки для потребителей по программе льготного лизинга.

"При действующих лизинговых ставках свыше 28% улучшение условий лизинга является единственным эффективно работающим антикризисным механизмом для легкого коммерческого транспорта", - отмечает пресс-служба.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений.

