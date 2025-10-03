Поиск

Минцифры рассматривает альтернативные источники энергии для БС на автодорогах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ прорабатывает возможность использования альтернативных источников энергии для питания базовых станций (БС) на участках федеральных автодорог, где нет возможности подключить электропитание традиционным способом, сообщил замглавы министерства Дмитрий Угнивенко.

"Мы прорабатываем вопросы альтернативных источников энергии – и солнечной, и ветровой нагрузки. Если эта история срастается, то альтернативные источники энергии позволят вернуть эти точки (участки автодорог - ИФ) в программу (по покрытию сетями LTE - ИФ)", - сказал замглавы Минцифры в пятницу на конференции "Телеком: Перезагрузка", организованной изданием ComNews.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в 2021 году продлила сотовым операторам срок лицензий LTE с рядом условий, одно из которых – покрытие сетями федеральных автодорог. Согласно решению ГКРЧ от декабря 2023 года, в 2025 году сетями LTE должно быть покрыто 70% протяженности федеральных автотрасс, к 8 сентября 2031 года – 99,9%.

На ближайшем заседании ГКРЧ намерена определить участки автодорог, которые не подпадают под требование о покрытии сетями LTE, писали ранее СМИ. Речь идет о тех участках автотрасс, где у операторов нет возможности подключить свое оборудование к электросетям.

"С энергетикой действительно есть проблемы. Я хочу обратить внимание: 99% точек, где невозможно покрыть федеральную автодорогу высокоскоростным мобильным интернетом, – это отсутствие электропитания", - сказал замглавы Минцифры.

По его словам, операторы проводят обследования федеральных автодорог для определения мест, где необходима установка базовых станций, но зачастую оказывается, что поблизости нет электроподстанций.

"Если до ближайшей энергетической инфраструктуры несколько километров, десятки километров, оператор не может проинвестировать десятки-сотни миллионов рублей для подключения к электропитанию одной базовой станции. Это задача субъекта - обеспечить электропитанием инфраструктуру", - сказал Угнивенко.

По его словам, ряд субъектов находят выход из таких ситуаций, в том числе путем субсидирования операторов на присоединение к электропитанию. Исключение участков автодорог из программы по покрытию сетями LTE будет происходить "только за подписью главы субъекта РФ", сказал замминистра.

"В настоящий момент мы как раз собираем с субъектов письма о том, что они подтверждают, что они каждую точку с оператором проработали... Если субъект говорит: я рассмотрел возможность, я не могу субсидировать, у меня нет возможности эту историю сделать, я никак не могу решить вопрос подключения к электропитанию и это подтверждаю за подписью главы субъекта, тогда мы понимаем, что мы сдвигаем вправо эту точку. Так как это висит обременением операторов, а они не по своей воле, а по абсолютно объективным обстоятельствам и детальной проработки эту историю сделать не могут, мы решением Государственной комиссии по радиочастотам эту историю изымаем", - сказал Угнивенко.

Впоследствии такие участки автотрасс будут возвращены в программу по покрытию сетями LTE, как только появится возможность подключения БС к электроэнергии.

"Я требую от коллег-операторов, чтобы они проработали все варианты: это и газгольдеры, это и генерация дизельная, это и ветряки, это и солнечные панели, это и общая конфигурация всех этих историй", - заключил замминистра.

Минцифры
