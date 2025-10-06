В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бюджетная и налоговая политика на 2026-2028 годы и постепенное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле будут способствовать замедлению инфляции и возвращению к умеренным ставкам, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Банк России расценивает заявленные параметры бюджета на трехлетку, в том числе, я здесь подчеркну, постепенное снижение цены отсечения бюджетного правила до $55 за баррель в 2030 году, расценивает эти заявленные параметры как способствующие замедлению инфляции и возвращению к умеренному уровню процентных ставок и для бизнеса, и для граждан, и для самого бюджета", - сообщил Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он напомнил, что бюджетные решения способны оказывать значительное влияние на спрос и, соответственно, на денежно-кредитную политику.

"Дополнительный дефицит и заимствования бюджета, если они реализуются, то они увеличивают вклад госсектора в рост денежной массы и в совокупный спрос. И в экономике, которая уже находится в состоянии полной занятости, как это имеет место в нашем случае, такой дополнительный спрос будет влиять и на инфляцию. Поэтому крайне важно, что внесенный правительством бюджетный пакет на трехлетку минимизирует это влияние. Дополнительные расходы покрываются дополнительными налогами, а не наращиванием заимствований и расширением дефицита. Это позволяет сохранить и на 2026 год, и на последующие годы пространство для роста кредита частному сектору", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что правительство тесно взаимодействовало с Банком России в ходе подготовки бюджета.

"В частности, сентябрьское решение о снижении ключевой ставки до 17% было принято советом директоров, в том числе исходя из понимания конфигурации бюджетных предложений правительства, которые в конце сентября были внесены в парламент", - сказал Заботкин.

Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре, на котором ставка была снижена меньше ожиданий рынка - на 1 п.п., отмечал сохраняющуюся неопределенность со стороны бюджета.

"Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос и экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки. При этом инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось, а неопределенность, в том числе связанная с решениями по бюджету, сохранилась. В этих условиях нам нужно действовать аккуратно при принятии решений, оценивая дальнейшую подстройку денежно-кредитных условий и реакцию рынков", - заявила по итогам сентябрьского заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.