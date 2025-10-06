Поставки рыбы из Турции в Россию выросли за 8 месяцев в денежном выражении на 10%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия в январе-августе 2025 года сохранила позицию основного импортера рыбной продукции из Турции, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные турецкой таможенной статистики.

Доля России в экспортных отгрузках Турции за этот период составила 30% в натуральном выражении. На втором месте Италия.

За восемь месяцев Россия импортировала из Турции 41 тысячу тонн рыбы, что на 8% меньше, чем год назад. Но стоимость поставок выросла на 10%, до $266 млн.

Так, поставки мороженой форели сократились на 15%, до 22 тысяч тонн, их стоимость выросла на 5%, до $141 млн. Импорт охлажденной форели увеличился на 5%, до 14 тысяч тонн, и на 15%, до $84 млн.

Кроме того, Россия за 8 месяцев импортировала 0,8 тысячи тонн мороженого сибаса, что на 15% меньше прошлогоднего. Но стоимость выросла на 35%, до $5,6 млн. Импорт охлажденного сибаса снизился и в натуральном (на 20%, до 1,2 тысячи тонн), и в стоимостном (на 5%, до $9 млн) выражении.

Поставки мороженой дорадо выросли на 5%, до 3 тысяч тонн, их стоимость - на 30%, до $18 млн. В то же время охлажденной дорадо было ввезено на 25% меньше (1,2 тысячи тонн), ее стоимость снизилась на 15%, до $8 млн.

По данным института статистики Турции, на которые ссылается Рыбный союз, в 2024 году производство аквакультуры в стране выросло на 4%, до 577 тысяч тонн, при этом вылов рыбы снизился на 23%, до 322 тысячи тонн.