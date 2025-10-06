Поиск

Поставки рыбы из Турции в Россию выросли за 8 месяцев в денежном выражении на 10%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия в январе-августе 2025 года сохранила позицию основного импортера рыбной продукции из Турции, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные турецкой таможенной статистики.

Доля России в экспортных отгрузках Турции за этот период составила 30% в натуральном выражении. На втором месте Италия.

За восемь месяцев Россия импортировала из Турции 41 тысячу тонн рыбы, что на 8% меньше, чем год назад. Но стоимость поставок выросла на 10%, до $266 млн.

Так, поставки мороженой форели сократились на 15%, до 22 тысяч тонн, их стоимость выросла на 5%, до $141 млн. Импорт охлажденной форели увеличился на 5%, до 14 тысяч тонн, и на 15%, до $84 млн.

Кроме того, Россия за 8 месяцев импортировала 0,8 тысячи тонн мороженого сибаса, что на 15% меньше прошлогоднего. Но стоимость выросла на 35%, до $5,6 млн. Импорт охлажденного сибаса снизился и в натуральном (на 20%, до 1,2 тысячи тонн), и в стоимостном (на 5%, до $9 млн) выражении.

Поставки мороженой дорадо выросли на 5%, до 3 тысяч тонн, их стоимость - на 30%, до $18 млн. В то же время охлажденной дорадо было ввезено на 25% меньше (1,2 тысячи тонн), ее стоимость снизилась на 15%, до $8 млн.

По данным института статистики Турции, на которые ссылается Рыбный союз, в 2024 году производство аквакультуры в стране выросло на 4%, до 577 тысяч тонн, при этом вылов рыбы снизился на 23%, до 322 тысячи тонн.

Турция Рыбный союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Минфин РФ оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1 процентный пункт

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7300 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });