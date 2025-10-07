Поиск

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП РФ на 2025-2027 годы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста ВВП России в 2025 году до 0,9%, в 2026 году - до 0,8%, говорится в докладе организации.

Июньский прогноз предусматривал рост на 1,4% и 1,2% соответственно.

Прогноз на 2027 год был понижен до 1% с 1,2%.

Согласно оценкам ВБ, в 2024 году российская экономика выросла на 4,3%.

"Темпы роста экономики России останутся ниже 1%. Рост ограничивают ... снижение фискальной поддержки, ослабление экспорта и последствия продолжительных расходов на оборону и сильной зависимости от государственного кредитования, которые подстегнули дефицит рабочей силы и увеличение кредитных рисков", - говорится в докладе ВБ.

"Активность в секторах экономики, не связанных с обороной, сдерживается высокой стоимостью заимствований, сокращением потребительского кредитования и нехваткой рабочей силы", - отмечается в сообщении.

Также эксперты ВБ ожидают небольшого сокращения инвестиций в России из-за ужесточения регулирования, высокой процентной ставки и ухудшения экономических прогнозов.

"Рост корпоративного кредитования уже существенно замедлился, и растущие кредитные риски негативно влияют на доходность банков и их способность выдавать новые кредиты", - говорится в докладе.

В регионе Европа и Центральная Азия без учета России, на которую приходится около 40% экономики региона, ожидается рост ВВП на 3,3% в текущем году и в следующем, а в 2027 году ожидается небольшое ускорение, до 3,7%.

