Правительство за пять лет направит на развитие туризма 400 млрд рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В следующие пять лет государство направит около 400 млрд рублей на развитие туриндустрии, это почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущую пятилетку, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на третьей стратегической сессии по развитию туризма.

"На развитие индустрии в течение следующих пяти лет планируем направить суммарно около 400 млрд рублей. За предыдущий аналогичный период, напомню, уже было выделено из федерального бюджета порядка четверти триллиона рублей", - сказал он.

Он напомнил, что в 2024 году доля туриндустрии в ВВП составила чуть менее 3%, а к 2030 году ее необходимо увеличить до 5%.

"Чтобы достичь указанного ориентира надо усилить работу, где требуется предусмотреть подходы, продумать дополнительные эффективные решения", - сказал глава правительства.

Все меры поддержки туротрасли включены в нацпроект, реализация которого началась в 2021 году.

"Помогаем регионам формировать новые точки притяжения. Создаем инфраструктуру для крупных туристических кластеров. Способствуем и возведению модульных гостиниц. Запустили масштабные проекты круглодичных курортов на прибрежных территориях Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского морей, Приморья, также рядом с озером Байкал. В дальнейшем ежегодно там смогут отдыхать до 10 млн человек. Такие планы", - уточнил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что для поддержания предпринимательской активности в туризме субсидируются кредиты на строительство гостиниц, парков, горнолыжных курортов, аквапарков.

"Только по этой программе размер привлеченных средств за шесть лет может составить порядка 2 трлн рублей", - заключил он.

