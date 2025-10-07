Поиск

Mercedes-Benz в III квартале снизил продажи автомобилей на 12%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Mercedes-Benz AG в третьем квартале 2025 года сократил продажи на 12% в годовом исчислении, до 525,3 тысячи автомобилей с учетом минивэнов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, сообщила компания.

Продажи легковых машин в июле-сентябре уменьшились также на 12% (до 441,5 тысяч). Реализация электромобилей, включенная в этот показатель, осталась на уровне прошлого года (42,6 тысячи машин).

В Европе в третьем квартале потребители купили 160,8 тысячи легковых автомобилей (+2% год к году), в Северной Америке - 80 тысяч (снижение на 17%). Продажи в Азии упали на 22%, до 175,5 тысяч, в том числе в Китае - на 27%, до 125,1 тысячи. Реализация в остальных странах увеличилась на 12%, до 25,2 тысячи автомобилей.

За девять месяцев 2025 года Mercedes-Benz продал в общей сложности 1,6 млн машин, что на 9% меньше, чем годом ранее. Реализация легковых автомобилей уменьшилась на 8% - до 1,34 млн, электромобилей - на 13%, до 118,4 тысячи.

Mercedes-Benz Германия
