Суд в Тамбове изъял в доход государства активы владельцев компании "Ланта"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Тамбова удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ в отношении группы лиц, в том числе владельцев ООО "Ланта" (оператор связи в Тамбовской области), подозреваемых в экстремистской деятельности, сообщает во вторник пресс-служба суда.

"Суд принял решение об удовлетворении административных исковых требований в полном объеме. Решением суда запрещена деятельность объединения, включающего следующих лиц: Зайцева А. В, Зайцеву М. Ю, Васильева А. С., Шмарова С. В., ассоциации For free Russia association ("За свободную Россию" (Болгария)", - говорится в сообщении.

Кроме того, обращено в доход Российской Федерации недвижимое имущество Зайцева А. В, Зайцевой М. Ю, Васильева А. С., Шмарова С. В., в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Ланта", отметили в суде.

"В целях защиты прав и законных интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц настоящее решение обращено к немедленному исполнению", - также говорится в сообщении.

Ранее генеральная прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Тамбова с иском о признании группы лиц экстремистами и обращении в доход РФ имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения.

ООО "Ланта" зарегистрировано в декабре 2003 года в Тамбове с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Осуществляет деятельность в области связи на базе проводных технологий. По итогам 2024 года выручка составила 505,8 млн рублей, чистая прибыль - 68,3 млн рублей. Учредителями компании являются Александр Зайцев (51% УК) и ее гендиректор Александр Васильев (49% УК). Они также являются руководителями или учредителями еще четырех организаций в Тамбовской области.

Тамбов Тамбовская область Генпрокуратура РФ
