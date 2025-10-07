Поиск

Минтранс задумался о механизме сборов на водном транспорте по аналогии с авиацией

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ думает над инструментами внедрения сборов на водном транспорте по аналогии с авиационной отраслью, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Идет работа в области авиации и морского транспорта. Действует механизм сбора целевых средств на капремонт аэропортов "Госкорпорацией по ОрВД" (ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения"). Завершается разработка механизма введения аэропортового сбора для реконструкции аэродромов в рамках концессии", - сказал глава Минтранса на заседании комитета по транспорту в Госдуме.

"Думаем над аналогичными решениями в рамках водного транспорта", - сказал Никитин, отметив что в этом вопросе ведомство находится "только в начале пути".

Как сообщалось, до 2030 года в РФ запланирована модернизация 129 аэродромов. Объем необходимого финансирования в 2025-2030 гг. оценивался Минтрансом в более 522 млрд руб., включая 366 млрд руб. средств из федерального бюджета, 128 млрд - из внебюджетных источников, 29 млрд - за счет субъектов РФ.

На 76 аэродромах планируются работы по реконструкции и новому строительству. При этом 28 из них будут обновлены в рамках концессионных соглашений с инвесторами. Вклад госбюджета составит от 20% до 90% стоимости проекта в зависимости от пассажиропотока аэропорта, поясняли в Минтрансе. Для компенсации частных инвестиций в сентябре этого года был узаконен инфраструктурный сбор с авиакомпаний. Еще более 50 небольших региональных аэродромов ожидает капитальный ремонт. Источником финансирования этих работ являются повышенные аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков, которые начали взиматься с конца прошлого года.

Модернизация аэродромов в конечном итоге будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, тарифная нагрузка на одного пассажира, по оценке авиавластей, в среднем составит 150 руб.

