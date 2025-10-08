Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips после коррекционного роста с начала недели, снявшего локальную перепроданность из-за сохраняющейся геополитической напряженности и опасений паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $66 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2669,38 пункта (+0,03%); в лидерах роста выступают акции АФК "Система" (+0,9%) и МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), в лидерах снижения - бумаги "АЛРОСА" (-0,5%) и "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 октября, составляет 81,9349 руб. (-1,07 рубля).

Подорожали также акции "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Русала" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "ВК" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп полагает, что решение конфликта между Россией и Украиной может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. "Я думал, что этот конфликт будет легко решить, но сейчас выходит, что он, возможно, сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке", - заявил он журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник.

Президент США вновь отметил, что у него сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но сейчас Трамп в нем разочарован.

Президент РФ Владимир Путин провел во вторник оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации, освобождено почти 5 тыс. кв. км территории в текущем году, заявил Путин. Также президент РФ отметил важную роль оборонно-промышленного комплекса страны и сообщил, что ВПК РФ опережающими темпами ведет разработку новейших средств вооруженной борьбы и их поставку в войска.

По словам Путина, безусловное достижение всех целей СВО остается главной задачей российских войск. "Наша общая задача остаётся прежней - мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны РФ и Генерального штаба.

Тем временем в Евросоюзе выдвинули предложение в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ добавить в "черные списки" три компании, которые, по мнению Брюсселя, предоставляют танкерам фальшивые свидетельства о регистрации под тем или иным флагом, сообщило агентство Bloomberg.

Также, по сообщению агентства, Европейский союз разрабатывает санкции против привязанного к российскому рублю стейблкоина А7А5, которые также затронут осуществляющие с ним операции банки в Белоруссии и ряде других стран. Сообщается, что под санкции ЕС могут подпасть "несколько банков в России, Беларуси и Центральной Азии".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций РФ накануне продолжил коррекционный рост на фоне ранее опубликованной новости о решении стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/с. Дополнительным фактором поддержки выступили внутренние регуляторные решения: Минфин РФ подтвердил сохранение действующего механизма топливного демпфера, обеспечивающего предсказуемость доходов нефтяных компаний, а правительство РФ поручило отсрочить уплату акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря, что временно снизит налоговую нагрузку на металлургию.

На общем фоне сохраняется высокая геополитическая напряженность. Президент США Трамп заявил, что фактически принял решение по вопросу возможных поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, однако отметил, что намерен предварительно уточнить, как именно они будут использоваться, подчеркнув отсутствие стремления к эскалации конфликта. Российская сторона в ответ заявила о необходимости дождаться более конкретных разъяснений со стороны Вашингтона и подчеркнула, что в случае поставок Киеву таких вооружений речь может идти о ракетах в ядерном исполнении.

Индекс МосБиржи закрепился выше 2660 пунктов, что может стать сигналом для дальнейшего движения в сторону 2700 пунктов, при этом основная поддержка остается вблизи отметки 2620 пунктов, считает Абрамов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-0,7% во главе с Nasdaq, отступив от достигнутых днем ранее исторических максимумов. Инвесторы следили за ситуацией с шатдауном в США, продолжающимся седьмой день, а также оценивали заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Американские сенаторы вновь не смогли принять законопроект, который позволил бы возобновить финансирование правительственных ведомств и прекратить шатдаун, сообщили американские СМИ. За законопроект проголосовали 52 члена Сената при необходимом минимуме в 60 голосов.

При этом лидеры демократов в Сенате и Палате представителей заявили, что не ведут переговоров об окончании шатдауна с президентом США Дональдом Трампом, хотя ранее глава государства говорил, что такие переговоры ведутся.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джефф Шмид заявил, что Федрезерву стоит продолжать принимать меры, направленные на сдерживание инфляции, которая остается слишком высокой. "Денежно-кредитная политика должна быть направлена на сдерживание спроса, что создаст возможность для восстановления предложения и ослабления ценового давления в экономике", - сказал он, выступая на мероприятии в Канзас-Сити.

Тем временем член совета управляющих ФРС Стивен Миран, недавно назначенный на этот пост Трампом, повторил свое мнение о том, что регулятор может продолжить снижение ключевой ставки за счет таких факторов, как замедление роста населения и лишь ограниченное влияние импортных пошлин на инфляцию.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Биржи материкового Китая, Южной Кореи и Гонконга закрыты в связи с праздниками.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $65,94 за баррель (+0,8%), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $62,25 за баррель (+0,8%).

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $67,8 до $68,64 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2026 год повышен с $51,43 до $52,16 за баррель.

По оценке ведомства, средняя цена Brent в сентябре составила $68 за баррель.

Аналитики EIA по-прежнему ожидают начала падения котировок в четвертом квартале текущего года. По их оценке, в этот период цена Brent опустится в среднем до $62 за баррель (в прошлом месяце ведомство прогнозировало данный показатель в $59 за баррель).

На минувших выходных восемь стран-участниц ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче в следующем месяце на 137 тыс. баррелей в сутки, что оказалось меньше ожиданий. Перед заседанием западные СМИ сообщали, что увеличение квот может составить до 500 тыс. б/с, спровоцировав резкое падение цен на нефть в коне прошлой недели.

Давление на рынок оказывают опасения формирования избытка предложения в конце текущего года и в следующем году в результате наращивания добычи нефти на фоне слабых фундаментальных показателей спроса.