Промпроизводство в ФРГ в августе упало на 4,3% - максимально с марта 2022 г.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в августе упал на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем - это самое резкое снижение с марта 2022 года, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя на 1%, по данным Trading Economics.

Выпуск средств производства в позапрошлом месяце сократился на 9,6%, потребительских товаров - на 4,7%, промежуточных товаров - на 0,2%. Производство в автомобильной отрасли уменьшилось на 18,5%, выпуск машиностроительного оборудования - на 6,2%, фармацевтической продукции - на 10,3%, компьютеров и электроники - на 6,1%.

В энергетическом секторе производство снизилось на 0,5%, в строительном - увеличилось на 0,6%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в августе упал на 3,9%.

В июле промпроизводство в стране выросло на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% в годовом выражении.

Германия
