Директор-распорядитель МВФ обеспокоена ростом госдолга в мире

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила обеспокоенность растущим объемом государственных долгов, выступая в преддверии ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка.

Прогнозируется, что к 2029 году глобальный госдолг превысит 100% ВВП за счёт стран как с развитыми, так и с развивающимися экономиками.

"Увеличение долга приводит к росту процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы и снижает способность правительств смягчать потрясения", - заявила Георгиева.

По ее словам, в результате помощь развитых государств наиболее нуждающимся странам, к сожалению, продолжает сокращаться.

Темпы повышения мировой экономики, как ожидается, будут составлять около 3% в среднесрочной перспективе, что ниже показателя в 3,7% до пандемии COVID-19.

"Модели роста мировой экономики менялись с годами, в частности, темпы подъема Китая неуклонно замедляются, в то время как Индия превращается в ключевой локомотив роста", - отмечает глава МВФ.

"Для обеспечения устойчивого роста требуется более высокая производительность частного сектора. Для этого правительства должны обеспечить и защитить основные элементы свободного рынка, включая права собственности, верховенство закона, достоверные данные, эффективные кодексы банкротства, сильный надзор за финансовым сектором и независимые, но подотчетные институты", - заявила она.

По словам Георгиевой, в слишком большом числе стран производительность частного сектора "опутана бюрократической волокитой", и стартапы не появляются или не могут развиваться. "Конкуренция играет ключевую роль, и регулирование не должно допускать или создавать несправедливое преимущество", - полагает она.

"Поэтому сегодня я призываю все наши страны-члены провести регулятивную уборку, чтобы высвободить предпринимательскую энергию, подкрепленную сильными институтами и системой управления. Сейчас не время наносить себе вред: сейчас время навести порядок", - заявила руководитель МВФ.

Также она призвала к действию "мою любимую, родную Европу".

"Рассмотрите возможность назначения "царя единого рынка" с реальными полномочиями для продвижения реформ. Устраните пограничные трения на рынке труда, в торговле товарами и услугами, энергетике и финансах. Создайте единую европейскую финансовую систему. Создайте энергетический союз. Завершите свой проект. И следите за динамикой частного сектора США", - сказала Георгиева.

По ее словам, "одна картинка может сказать больше, чем тысяча слов". "Посмотрите, как семь американских мегакомпаний, ни одна из которых не существовала 51 год назад, могут похвастаться рыночной капитализацией, превосходящей по размеру аналогичные компании в Европе", - отметила глава МВФ.