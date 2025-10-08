Индекс МосБиржи упал на 4% обновил минимум с 19 декабря 2024 года из-за геополитики

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду развернулся вниз из-за возросших распродаж в условиях опасений эскалации геополитической напряженности и ожиданий паузы в смягчении монетарной политики Банка России; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подорожал к $66,5 за баррель).

Индекс МосБиржи упал в район 2560 пунктов, обновив минимум закрытия торгов с 19 декабря 2024 года, индекс РТС пробил уровень 1000 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 4% и составил 2562,51 пункта (минимум сессии - 2548,37 пункта), индекс РТС снизился на 3,5% до 989,91 пункта; лидировали в откате акции "Группы компаний ПИК" (-9,4%, до 487,4 рубля), ПАО "Группа Позитив" (-7%), "АЛРОСА" (-5,6%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 9 октября, составил 81,5478 рубля (-38,71 копейки).

Акции "ПИКа" подешевели на новостях на ленте раскрытия, что совет директоров компании в среду рассматривает вопросы о консолидации акций и отмене дивидендной политики.

Совет директоров ПАО "ПИК СЗ" рекомендовал обратный сплит с коэффициентом 100 к 1, сообщила компания на ленте раскрытия. Консолидация с коэффициентом 100 к 1 при текущих котировках сделала бы акции "ПИКа" с запасом самыми дорогими среди ликвидных бумаг на российском фондовом рынке - порядка 50 тысяч рублей за штуку.

Действующая дивполитика "ПИКа" была утверждена в 2021 году, она предусматривает выплату не менее 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-5,3%), "Ростелекома" (-5,3%), "ВК" (-5,2%), "Северстали" (-5,1%), "НЛМК" (-4,9%), "Яндекса" (-4,9%), "ММК" (-4,8%), "Т-Технологии" (-4,8%), "Аэрофлота" (-4,6%), Сбербанка (-4,6% и -4,6% "префы"), "Интер РАО" (-4,4%), ВТБ (-4,3%), АФК "Система" (-4,3%), "Газпрома" (-4%), "ЛУКОЙЛа" (-3,7%), "Московской биржи" (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (-3,3% и -1,7% "префы"), "Татнефти" (-3,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-3,1%), "Русала" (-2,9%), ПАО "Полюс" (-2,7%), "МТС" (-2,6%), "Норникеля" (-2,5%), "Роснефти" (-2,3%), "ФосАгро" (-1,6%).

Президент США Дональд Трамп полагает, что решение конфликта между Россией и Украиной может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. "Я думал, что этот конфликт будет легко решить, но сейчас выходит, что он, возможно, сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке", - заявил он в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Трамп повторил, что что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но сейчас Трамп в нем разочарован.

Путин 7 октября провел оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами России, освобождено почти 5 тысяч кв. км территории в текущем году, заявил он на совещании. Также президент отметил важную роль оборонно-промышленного комплекса страны и сообщил, что ВПК опережающими темпами ведет разработку новейших средств вооруженной борьбы и их поставку в войска.

По словам Путина, безусловное достижение всех целей СВО остается главной задачей российских войск. "Наша общая задача остаётся прежней - мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и Генерального штаба.

Возможное появление у Украины американских ракет Tomahawk будет означать качественное изменение обстановки, но это не повлияет на решимость России добиться поставленных целей, заявил в среду замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан. "К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - сказал он и отметил, что "это результат деструктивной деятельности, прежде всего, европейцев".

Кроме того, Рябков сообщил, что никакого субстантивного ответа от США на предложение президента России о продлении на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Москва не получала.

В Евросоюзе предложили в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России добавить в "черные списки" три компании, которые, по мнению Брюсселя, предоставляют танкерам фальшивые свидетельства о регистрации под тем или иным флагом, сообщил Bloomberg.

Также, по данным агентства, ЕС разрабатывает санкции против привязанного к российскому рублю стейблкойна А7А5, которые также затронут осуществляющие с ним операции банки в Белоруссии и ряде других стран. Сообщается, что под санкции ЕС могут подпасть "несколько банков в России, Белоруссии и Центральной Азии".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи показал резкое снижение на фоне недостатка фундаментальных факторов для роста, индикатор после двухдневной коррекции вновь откатился ниже уровня поддержки 2600 пунктов. Вечером выходят регулярные данные Росстата по недельной инфляции, которая ранее уже продемонстрировала ускорение до 0,13%, статистика может оказать влияние на расстановку сил игроков.

Новостную картину в корпоративном секторе в среду ухудшило сообщение о том, что совет директоров ГК "ПИК" отменил дивидендную политику и предложил провести консолидацию акций в пропорции 100 к 1. Также снизились после активного роста акции "СПБ Биржи", которая накануне сообщила о запуске торговли фьючерсами на индексы дружественных стран (Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии) и индекс биткоина, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, покупателей на этой неделе хватило ненадолго, во второй половине торгов в среду индекс МосБиржи перешел к отвесному падению. Биржевым "быкам" по-прежнему не на что опереться, а вот негатив очевиден - растет геополитическая эскалация, высокая ключевая ставка продержится дольше, чем ждал рынок, а рубль вернулся к укреплению.

В МИД заявили, что импульс к мирному урегулированию на Украине, появившийся после встречи президентов России и США на Аляске, оказался исчерпан. Послы ЕС обсуждают детали 19-го пакета антироссийских санкций, согласовать его, по данным СМИ, планируется 22-23 октября. Из позитивного можно отметить рост цен на нефть и продолжение рекордного ценового ралли золота.

В четверг после недельного праздничного перерыва возобновятся торги на китайском фондовом рынке. Европейский центральный банк обнародует протокол последнего заседания. На российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акции "НКХП". В ближайшее время влияние на сантимент могут оказать свежие данные Росстата по инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 октября - колебания в коридоре 2550-2670 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к окончанию основных торгов заметно ускорил падение и обновил многонедельные минимумы на фоне ужесточения геополитической риторики между Россией и США и снижения вероятности скорого разрешения украинского конфликта.

Бумаги "ФосАгро" выглядят привлекательно как одна из дивидендных историй и экспортер, продолжающий поставки в Европу. В среду стало известно, что акционеры "НоваБев Групп" (-2,5%, до 380,8 рубля) одобрили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 20 рублей на бумагу с текущей доходностью 5,1% и закрытием реестра 18 октября. В конце августа компания сообщила о получении чистой прибыли за I полугодие по МСФО в размере 2,1 млрд рублей против 2 млрд рублей годом ранее. Инвесторы в "НоваБев" также ждут объявления о проведении IPO "Винлаба", на который приходится около 46% выручки эмитента.

Акции "ПИКа" подверглись распродажам вслед за повышением предыдущих сессий - совет директоров застройщика в среду рассмотрел вопрос отмены дивидендной политики ("ПИК" последний раз осуществлял выплаты по итогам 2020 года). Бумаги "Распадской" (-5,1%) упали под давлением неопределенности будущего компании после того, как "Евраз НТМК" подал иск к Evraz plc на сумму в 97,6 млрд рублей с требованием их взыскания путем отчуждения активов ответчика в России. При этом после выделения ПАО "Евраз НТМК" единственным активом Evraz plc останутся 93,2% в "Распадской". Текущая стоимость данного пакета составляет 111,1 млрд рублей, что как раз близко к сумме иска, отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках вечером в среду вновь наблюдались покупки, которым не препятствовала политическая неопределенность и риски разгара инфляции, которые отражались в новых рекордах цен на золото (в среду фьючерсы поднимались до $4072 за унцию). Индексы МосБиржи и РТС обновили минимумы с декабря прошлого года и апреля текущего года соответственно. Рынок акций РФ остается в напряжении ввиду рисков усугубления украинского конфликта в случае поставки новых вооружений со стороны США. Кроме того, Банк России на оставшихся до конца года двух заседаниях также может быть сдержанным в дальнейшем смягчении монетарных условий из-за рисков разгара инфляции на фоне грядущего повышения НДС, считает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов также полагает, что рынок акций в среду упал на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, а также сообщений о возможном согласовании 19-го пакета санкций ЕС против России, которое может состояться 22-23 октября на саммите Евросоюза. При этом ЕС продолжает оказывать давление на Бельгию, добиваясь разрешения на использование замороженных российских активов, что усиливает неопределенность вокруг дальнейших решений Евросоюза.

В центре внимания остается ситуация вокруг возможных поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Президент США Трамп заявил, что окончательное решение пока не принято, однако "вопрос находится в стадии согласования". В то же время в России призвали США трезво оценить последствия подобных шагов, отметив, что передача Tomahawk способна привести к дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, к вечеру ожидается публикация данных по месячной инфляции, инвесторы будут следить за тем, насколько новые цифры смогут, пусть и незначительно, дать понимание дальнейшего направления денежно-кредитной политики ЦБ, полагает Абрамов.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, для роста рынка акций нужны позитивные новости, которых пока на горизонте не видно.

Нефть Brent торгуется в районе сопротивления $66 за баррель, при его преодолении рынок может вернуться в привычный боковой канал $66-69 за баррель, где нефть торговалась с начала июля. Однако здесь также нет уверенности, что это произойдет, поскольку фундаментально нефть выглядит слабо из-за растущей добычи. Дешевеющая нефть потянет вниз отечественную нефтянку, а вместе с ней и весь рынок.

В золоте произошло преодоление рубежа $4000 за унцию. Локальная перекупленность драгметалла велика, назревает коррекция. Поводом для нее могут послужить новости об окончании шатдауна в США, но пока прогнозы говорят, что он еще продолжится, отмечает Антонов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1,1%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq).

Биржи материкового Китая, Южной Кореи и Гонконга закрыты в связи с праздниками.

В Японии трейдеры фиксируют прибыли после уверенного подъема рынка акций в начале недели на новости о победе бывшего министра внутренних дел Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), пишет Reuters.

Такаити, которая, вероятно, станет следующим премьер-министром, является сторонницей стимулирующей бюджетной и монетарной политики, а также целевых инвестиций в такие сектора, как ИИ-разработки и производство полупроводниковых компонентов.

Объем промышленного производства в ФРГ в августе упал на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены замедлили рост после выхода отчета Минэнерго США о росте запасов сырья.

К 18:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,6% до $66,49 за баррель (-0,03% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,8% до $62,86 за баррель (+0,06% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 3 октября, понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тысячу баррелей.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тысяч б/с, до 13,53 млн б/с. Прогноз на 2026 год повышен на 210 тысяч б/с, до 13,51 млн б/с. В министерстве ожидают увеличения мировых запасов нефти в следующем году, в том числе за счет наращивания добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

Также Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $67,8 до $68,64 за баррель, на 2026 год - с $51,43 до $52,16 за баррель.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки, как и в октябре. Участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения после сообщений СМИ о том, что увеличение квот может составить до 500 тысяч б/с.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в среду подешевели акции "СПБ биржи" (-9,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-8,2%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-7,8%), бумаги ГК "Самолет" (-7,2%), "ИК Русс-Инвест" (-6,9%), ПАО "РБК" (-6,8%), "Белона" (-6,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-6,3%), ПАО "Софтлайн" (-6,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+14,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+5,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,01 млрд рублей (из них 16,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,39 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 8,86 млрд рублей на акции ВТБ).