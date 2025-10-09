МТС в 2027 году полностью свернет сеть 3G

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в 2027 году намерена полностью отключить базовые станции 3G с переводом высвободившихся частот в 4G.

"До конца 2026 года МТС планирует выключить большинство базовых станций 3G, в 2027 году - закрыть оставшееся незначительное количество площадок", - сообщили в пресс-службе компании "Интерфаксу".

МТС сообщила 9 октября, что в III квартале прекратила использование сетей третьего поколения в девяти городах: Майкоп (Адыгея), Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), Аша (Челябинская область), Переславль-Залесский (Ярославская обасть.), Артем (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Черняховск (Калининградская область), Чапаевск, Кинель (Самарская область). В октябре 3G будет отключен в городах Великие Луки (Псковская область), Златоуст (Челябинская область), Ярославле, а до конца 2025 года - в Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе (Краснодарский край).

Таким образом, компания реализует ранее озвученные планы отключить в 2025 году половину оставшихся базовых станций 3G в России: 20% на сегодня выключены, еще 30% будут выведены из эксплуатации до конца года.

МТС приступила к отключению 3G в 2023-2024 годах. В I полугодии 2025 года компания прекратила использование сетей 3G в 12 городах.

Перевод частот в LTE увеличивает скорости передачи данных на 20-25%, расширяет доступ к современным цифровым сервисам и технологии VoLTE, отмечает компания.