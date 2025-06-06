МТС в этом году отключит половину своих базовых станций 3G в РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" до конца 2025 года планирует отключить не менее половины оставшихся базовых станций 3G (UMTS) по всей стране и перевести освободившиеся частоты в 4G (LTE), говорится в сообщении компании.

В июне-июле МТС полностью прекратит использование сетей третьего поколения в 9 городах 7 регионов России – в Адыгее, Башкирии и Татарстане, Алтайском и Краснодарском краях, Владимирской и Новосибирской областях.

Как поясняет компания, отказ от устаревшей технологии и перевод частот из стандарта UMTS в LTE увеличивает скорости передачи данных и емкость сети примерно на четверть, а также расширяет доступ клиентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

На этой неделе компания отключила 3G-покрытие в городах Бердск, Барабинск, Куйбышев (Новосибирская обл.), Набережные Челны (Татарстан) и Нефтекамск (Башкирия). С середины июня МТС откажется от старого поколения связи в городах Новоалтайск (Алтайский край), Суздаль (Владимирская обл.) и Лабинск (Краснодарский край).

В конце июля 3G будет отключен в городах Майкоп (Адыгея) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Ранее в апреле и мае этого года сети 3G перестали работать в городах Ревда (Свердловская обл.), Саяногорск (Хакасия) и Усолье Сибирское (Иркутская обл.).