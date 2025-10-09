Китай ужесточает экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство Китая ужесточило экспортный контроль в сфере критически важного минерального сырья, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Министерства торговли страны.

Иностранные поставщики теперь будут должны получать разрешения на экспорт ряда товаров с некоторыми редкоземельными металлами (РЗМ), происходящими из Китая, если на них приходится не менее 0,1% общей стоимости товара. Товары, произведенные с использованием определенных технологий из КНР, также будут предметом экспортного контроля. Оба ограничения распространяются на товары, выпущенные за пределами страны.

Экспортные заявки на товары военного назначения в большинстве случаев одобряться не будут, а лицензии, связанные с полупроводниковыми материалами и развитием искусственного интеллекта, станут выдаваться в индивидуальном порядке, заявило министерство торговли.

Кроме того, структурам из китайского списка экспортного контроля, включая их дочерние предприятия и компании, в которых они владеют мажоритарной долей, в большинстве случаев не разрешат экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Новые меры контроля охватывают технологии, используемые в добыче, выплавке и других процессах обработки РЗМ. Некоторые из них вступают в силу немедленно, остальные - 1 декабря.

Минторг объяснил их введение тем, что некоторые иностранные организации и физические лица передавали или поставляли РЗМ китайского происхождения структурам, вовлеченным в военную и другие "чувствительные" сферы, что представляет собой серьезный ущерб и потенциальную угрозу национальной безопасности Китая.