Китай задерживает поставки редкоземельных металлов оборонным предприятиям Запада

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на поставки редкоземельных металлов, введенные Китаем для западных предприятий военно-промышленного комплекса, вынуждают их срочно искать альтернативные источники этого сырья, сообщила The Wall Street Journal.

"Китай ограничивает поставки важнейших минералов западным оборонным производителям, задерживая производство и вынуждая компании искать по всему миру запасы минералов, необходимых для производства всего: от пуль до реактивных истребителей", - говорится в публикации.

Ранее в этом году на фоне роста напряженности в торговых отношениях между США и КНР Пекин ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов. После согласия президента США Дональда Трампа на некоторые торговые уступки, китайская сторона несколько ослабила ограничения, но "сохранила контроль над важнейшими полезными ископаемыми для оборонных целей", отмечает издание.

По его данным, Китай обеспечивает около 90% потребностей стран мира в редкоземельных металлах и доминирует в производстве многих других важнейших минералов.