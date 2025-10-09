Aramco увеличила долю в нефтехимической Petro Rabigh до 60%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 22,5% акций нефтехимической Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh) у Sumitomo Chemical (штаб-квартира в Токио), сообщила саудовская госкомпания.

Таким образом, Aramco стала крупнейшим акционером Petro Rabigh с долей около 60%, Sumitomo сохраняет за собой 15%.

"Сделка расширяет возможности Aramco по поддержке программы трансформации, реализуемой на заводе Petro Rabigh, которая включает целевую модернизацию активов для повышения выхода высокорентабельной продукции, а также надежности завода", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, цена сделки - $702 млн. Все доходы, полученные Sumitomo Chemical от продажи, вложены в Petro Rabigh. Aramco также предоставляет подопечной компании дополнительные средства, в результате чего общая сумма дополнительных инвестиций в Petro Rabigh составит $1,4 млрд. Эти средства будут направлены на частичное досрочное погашение долга нефтехимической компании.

"Это вливание предполагает эмиссию акций Petro Rabigh класса B, на которые будут полностью подписаны Aramco и Sumitomo. Благодаря выпуску акций класса B Aramco и Sumitomo смогут привлечь новый капитал, не изменяя существующую структуру управления Petro Rabigh и не размывая голоса других акционеров", - отмечает саудовская компания.

Кроме того, Aramco и Sumitomo Chemical отказались от акционерных займов Petro Rabigh в размере $750 млн каждая, что позволило улучшить структуру капитала подопечной компании и частично компенсировать накопленные убытки.

Petro Rabigh - интегрированный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположенный на западном побережье Саудовской Аравии; может перерабатывать до 400 тысяч баррелей легкой нефти в сутки и ежегодно производить 115 млн барр. бензина, нафты, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива и мазута. Мощности нефтехимической части комплекса позволяют ежегодно выпускать до 2,8 млн тонн полиэтилена, моноэтиленгликоля, полипропилена, пропиленоксида и других производных продуктов из нефти, этана и бутана, поставляемых Saudi Aramco.