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Saudi Aramco станет мажоритарием нефтехимической Petro Rabigh

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Saudi Aramco подписала окончательное соглашение о приобретении у Sumitomo Chemical около 22,5% доли в нефтехимическом комплексе Rabigh Refining and Petrochemical Co. (Petro Rabigh) за $702 млн, сказано в релизе сторон.

Aramco и Sumitomo Chemical (штаб-квартира в Токио) сейчас распоряжаются по 37,5% акций Petro Rabigh. После завершения сделки Aramco станет крупнейшим акционером комплекса с долей участия примерно в 60%, а японская компания сохранит долю участия в размере 15%. Отмечается, что компаниям предстоит получить одобрение регуляторов.

Cделка является частью пакета финансовых мер по улучшению финансового положения Petro Rabigh. Так, все доходы, полученные Sumitomo Chemical от продажи, будут вложены в Petro Rabigh. Aramco также предоставит подопечной компании дополнительные средства, в результате чего общая сумма дополнительных инвестиций в Petro Rabigh составит $1,4 млрд. Кроме того, Aramco и Sumitomo Chemical договорились о поэтапном отказе от акционерных займов в размере $750 млн каждая.

План по улучшению финансового положения Petro Rabigh также включает инициативы по модернизации нефтеперерабатывающего завода.

Petro Rabigh - интегрированный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположенный на западном побережье Саудовской Аравии. Может перерабатывать до 400 тысяч баррелей легкой нефти в сутки и ежегодно производить 115 млн баррелей бензина, нафты, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива и мазута. Мощности нефтехимической части комплекса позволяют ежегодно выпускать до 2,8 млн тонн полиэтилена, моноэтиленгликоля, полипропилена, пропиленоксида и других производных продуктов из нефти, этана и бутана, поставляемых Saudi Aramco.

Saudi Aramco Саудовская Аравия Sumitomo Chemical Petro Rabigh Япония
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