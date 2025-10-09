Поиск

Международные резервы России с 26 сентября по 3 октября увеличились на $9,2 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 3 октября составили $722,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 26 сентября международные резервы равнялись $713,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $9,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

