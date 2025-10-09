Поиск

ЦБ предлагает централизовать постановку на налоговый учет иностранных граждан через банки

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает рассмотреть возможность распространения порядка автоматической постановки на учет в налоговых органах, предусмотренного для иностранных организаций при открытии счета в российских банках, также на иностранных граждан.

Об этом говорится в заключении думского комитета по бюджету на правительственный законопроект№ 1005169-8.

Внесенный правительством в сентябре законопроект предусматривает, что иностранные организации будут вставать на налоговый учет исключительно по заявлению банка, открывшего им счет. В настоящее время постановка возможна также по заявлению самой иностранной организации, однако банки часто не направляют соответствующие сведения, что приводит к задержкам в налоговом учете.

Комитет отмечает, что новая схема обеспечит учет на основе верифицированных данных, так как банки обязаны идентифицировать клиентов в рамках антиотмывочного закона. "Реализация законодательной инициативы позволит повысить эффективность налогового администрирования иностранных организаций, открывающих счета в российских банках", - говорится в заключении.

"По мнению Центрального банка Российской Федерации, концептуально поддерживающего законопроект, при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении целесообразно проработать вопрос о распространении проектируемого порядка постановки на учет в налоговых органах в связи с открытием счета в банке на иностранных граждан", - говорится в заключении.

В случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.

Предлагаемая дата рассмотрения законопроекта в первом чтении - 14 октября, рекомендуемый срок представления поправок - 28 октября.

правительство Банк России
