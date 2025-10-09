HeadHunter стал владельцем 26% сервиса подработок рядом с домом "Моя смена"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - HeadHunter (HH) инвестировала в сервис подработок рядом с домом для самозанятых "Моя смена", получив 26%-ю долю в проекте, сообщила технологическая компания.

Сделка реализована в рамках развития HRTech направления HH, компания финансовые условия не раскрывает.

ООО "Моя смена" работает с весны 2022 года. Согласно ЕГРЮЛ, до вхождения HH в капитал проекта единственным владельцем юрлица было ООО "Инвент Сервис", которое принадлежит Дмитрию и Ольге Шеходановым (49% и 36%), Евгению Визгалову (10%) и Николаю Гальянову (5%).

В 2024 году выручка ООО "Моя смена" составила 509 млн рублей, показав рост на 81%, чистая прибыль - 91,6 млн рублей.

Аудитория сервиса "Моя смена" превышает 1 млн человек. Платформа помогает находить временные подработки от 4 часов с возможностью получать выплаты в тот же день. Основные направления - ритейл, ресторанный бизнес, логистика и сфера обслуживания. Среди клиентов - X5 Group, "Дикси", "М.Видео" и др.

Также HH и "Моя смена" заключили стратегическое сотрудничество, в рамках которого сервис сфокусируется на усилении позиций в сегменте МСБ и отраслях с высоким спросом на гибкую занятость: ритейл, промышленность, производство, логистика, строительство и др.

По оценкам HH, интерес к подработке растет третий квартал подряд; сейчас доля опрошенных соискателей, которые планируют в ближайшее время искать дополнительную занятость, составляет 47% против 45% на конец 2024 года.

В портфель HRTech-активов HH входят система для автоматизации найма и развития сотрудников Skillaz, облачная CRM для рекрутинга Talantix, платформа КЭДО HRlink, сайт отзывов сотрудников Dream Job.