Рынок акций РФ поднялся к 2640п по индексу МосБиржи на заявлениях главы ЦБ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх на закрытии коротких позиций игроками после падения в условиях сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, поддержкой выступили заявления главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Индекс МосБиржи отскочил в район 2640 пунктов, отыграв большую часть потерь среды, хотя еще днем индекс проваливался в район 2520 пунктов (новый минимум с 20 декабря 2024 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2638,37 пункта (+3%), индекс РТС - 1020,93 пункта (+3,1%); лидерами роста выступили акции "Эн+ груп" (+6,9%), "Норникеля" (+6,3%) и "Русала" (+5,8%) на фоне подорожавших металлов.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 октября, составил 81,4103 руб. (-13,75 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (+5,4%), "Татнефти" (+5,1%), "Яндекса" (+5%), "АЛРОСА" (+4,2%), "ВК" (+4,2%), "НЛМК" (+3,9%), "Роснефти" (+3,5%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), Сбербанка (+3,3% и +3,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+3,1%), ВТБ (+3,1%), АФК "Система" (+3%), "Газпрома" (+2,7%), "ММК" (+2,6%), "Северстали" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,3%), "Т-Технологии" (+2,2%), "Интер РАО" (+2%), "Московской биржи" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +1,1% "префы"), "МТС" (+1,2%), "ФосАгро" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,5%).

Акции ЮГК подскочили на фоне известий, что ЦБ РФ предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании. "Банк России направил в Росимущество предписание, поскольку уже истек 35-дневный срок, в который они должны были разместить оферту о выкупе акций. По действующему законодательству при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Сбербанк в сентябре получил 150,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 140,6 млрд руб. годом ранее (+6,9%), за 9 месяцев прибыль банка выросла до 1,27 трлн руб. (+6,5%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-4,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-1%).

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в среду, что возможное появление у Украины американских ракет Tomahawk будет означать качественное изменение обстановки, но это не повлияет на решимость России добиться поставленных целей. По его словам, мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан.

"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - сказал он журналистам в Москве. Он отметил, что "это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев".

Кроме того, Рябков сообщил, что никакого субстантивного ответа от США на предложение президента РФ о продлении на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Москва не получала.

Контакты Кремля с администрацией США продолжаются, спада в них нет, заявил в четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков "Интерфаксу". "Есть контакты. Спада нет, контакты продолжаются", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, есть ли сейчас у Кремля, в частности, у самого Ушакова, контакты с администрацией США и не отмечается ли спада в них.

Вопрос о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не стоит в повестке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В отношении заявления МИД РФ о том, что мирный импульс саммита на Аляске "в значительной мере исчерпан", Песков сообщил, что в диалоге по украинскому урегулированию обозначилась серьезная пауза. "Это связано в первую очередь с тем, что действительно сейчас обозначилась серьёзная пауза вообще в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что "никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документа, по рабочим группам". "Дальше ничего не движется", - констатировал Песков.

Также Песков сообщил журналистам, что реакции от США на предложение президента РФ по ДСНВ все еще нет.

Из внутренних негативных факторов можно выделить очередные данные Росстата по недельной инфляции, ускорение которой повышает вероятность паузы в смягчении ДКП ЦБ РФ.

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года.

Между тем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам в кулуарах форума "Финополис", что ЦБ РФ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается.

"Мы анализируем все экономические тенденции, но пространство для снижения ставки остается", - подчеркнула она.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в четверг показал уверенный отскок после того, как обновил минимумы с декабря 2024 года у 2521 пункта. Амплитуда движения индекса превысила 120 пунктов, а торговые обороты оказались максимальными за последние два месяца - более 100 млрд рублей.

Покупатели оживились на сигналах регулятора: глава Банка России заявила о том, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему есть. Это сгладило тревожные данные Росстата, вышедшие накануне вечером - инфляция вернулась к росту не только в недельном, но и в годовом выражении. Поддержал оптимистичный настрой помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщивший о том, что контакты на высшем уровне с США продолжаются и спада в них нет.

В конце недели Росстат обнародует ИПЦ за сентябрь. В пятницу последний день с дивидендами будут торговаться акции ПАО "Полюс" и "Газпром нефти", а "ВИ.ру" представит операционные результаты за 9 месяцев. Волатильность на рынке может сохраниться - при отсутствии нового позитива продавцы могут вернуться, но в целом приближение выходных может снизить торговую активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 октября - колебания в рамках 2575-2675 пунктов, полагает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в четверг переписал годовой минимум, после чего отыграл дневные потери и поднялся к 2640 пунктам. Высокая волатильность наблюдается на фоне геополитической неопределенности и неясности насчет перспектив дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Главными поводами для беспокойства стали перспективы нормализации отношений между Россией и США, содержание 19-го санкционного пакета и проинфляционное влияние на бюджет налоговых новаций. При этом глава Центробанка Набиуллина заверила журналистов, что пространство для снижения ключевой ставки остается.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич отметил продолжающееся снижение акций "ПИКа" на фоне утверждения советом директоров обратного сплита акций с коэффициентом 100:1 и отмены дивполитики. Также хуже рынка выглядят акции компаний IT-сектора, в котировки которых инвесторы продолжают закладывать предстоящие налоговые изменения. Поддержкой для акций ЮГК выступают ожидания выставления оферты миноритарным акционерам со стороны государства - если отталкиваться от средней цены бумаг за последние полгода, то цена выкупа может оказаться не ниже 0,615 рубля, считает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ отскочил вверх от очередных многомесячных минимумов, вероятно, отреагировав на слова главы ЦБ РФ Набиуллиной о наличии пространства для снижения ключевой ставки.

Акции "Норникеля" оказались среди лидеров роста на фоне достижения котировками палладия максимума с мая 2023 года в $1494 за унцию. Акции "Татнефти" пользуются спросом перед скорым закрытием реестра по дивидендам за I полугодие с текущей доходностью около 2,5% по обоим типам акций (последний день с выплатами бумаги можно будет купить в следующий понедельник, 13 октября). Акции "ПИКа" в четверг продолжили падение после рекомендации совета директоров по проведению обратного сплита бумаг с коэффициентом 100 к 1, а также отмене дивидендной политики, утвержденной в октябре 2023 года. Несмотря на то, что "ПИК" последний раз осуществлял выплаты в 2021 году, потеря надежд на их возможное возобновление (только если не будет принята новая дивидендная политика) может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности застройщика для частных инвесторов, так же как и более высокая стоимость одной акции после обратного сплита, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдалась сдержанная фиксация прибыли у рекордных максимумов в условиях отсутствия значимых драйверов движения. В пятницу при этом продолжающийся в США шатдаун может вновь отсрочить публикацию данных по занятости в стране за сентябрь, которые влияют на ожидания по процентным ставкам. Индексы МосБиржи и РТС уверенно скорректировались вверх и нацелились на сопротивления 2650 пунктов и 1025 пунктов соответственно. Рост проходил на фоне отсутствия новых геополитических комментариев Трампа, корпоративных историй и заявлений главы ЦБ РФ Набиуллиной о наличии потенциала снижения ключевой ставки. Участники вновь пытаются покупать в надежде поймать рыночное "дно", но фундаментальные факторы все еще призывают к осторожности, предупреждает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых финансовых рынках сохраняется волатильность: инвесторы реагируют на сигналы ФРС о дальнейших шагах по ставке, оценивают корпоративные новости и макроэкономические отчеты из Европы и Азии, а также внимательно следят за изменениями в торговой и политической повестке ведущих экономик.

Российский рынок акций в четверг также демонстрировал высокую волатильность, причем позитивная динамика к вечеру отражает попытки технического отскока после крупной распродажи накануне. Инвесторы использовали просадку для точечных покупок в отдельных бумагах, которые ранее упали наиболее значительно. В то же время бумаги компаний с неустойчивым фоном (ПИК, "Хэдхантер") продолжили корректироваться вниз.

"Фундаментальные драйверы у сегодняшнего роста отсутствуют, а внешние и внутренние риски сохраняются. Геополитическая напряженность, новостной фон вокруг новых санкций ЕС и обсуждение замороженных активов оказывают понижательное давление на аппетит к риску. Дополнительный негатив формируют данные Росстата о дальнейшем ускорении инфляции - это повышает вероятность паузы или жесткой риторики со стороны ЦБ РФ на ближайших заседаниях", - отмечает аналитик.

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), в Европе нет единого вектора (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,4%%, DAX подрос на 0,1%), слабо "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3%).

Биржи материкового Китая в четверг возобновили работу после праздничной "Золотой недели", а в Южной Корее торги не проводятся в связи с Днем алфавита.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены скорректировались вниз на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $65,7 за баррель (-0,8% и +1,2% в среду), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $62,05 за баррель (-0,8% и +1,3% накануне).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщил, что правительство страны в четверг проведет заседание для одобрения соглашения по прекращению конфликта.

Тем временем, как показали опубликованные в среду данные Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей при ожидавшемся росте на 2,25 млн баррелей. Товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тыс. баррелей.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+17,2%), ПАО "Россети Центр" (+8,2%), "ИК Русс-Инвест" (+7%), ПАО "НПО "Наука" (+6,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+6,3%), ПАО "РБК" (+6,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (+6,2%), "СПБ биржи" (+6,2%).

Подешевели бумаги банка "Уралсиб" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,8 млрд рублей (из них 20,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,24 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 10,93 млрд рублей на акции "Газпрома").