Рубль в четверг упал в паре с юанем после роста в предыдущие дни

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного, в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,331 руб., что на 6,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 октября на 13,75 копейки, до 81,4103 руб./$1, и уменьшил курс евро на 23,21 копейки, до 94,703 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

Курс пары юань/рубль может сохранить позиции в диапазоне 11-11,5 рублей за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"С технической точки зрения пара юань/рубль еще может продемонстрировать некоторое снижение в рамках текущей недели, сохраняя позиции в коридоре 11-11,5 руб./юань. Однако с точки зрения факторов спроса и предложения актуальным для китайской валюты остается диапазон 11,5-12 руб./юань, и на горизонте ближайших недель мы ожидаем возвращение юаня в данный коридор, - пишет эксперт в комментарии. - При этом до конца текущего года продолжаем ожидать выхода юаня выше 12 руб./юань и подъема доллара в район 86-87 руб./$1".

Наиболее вероятным сценарием до конца октября является плавное ослабление рубля, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"В прошлом месяце курс USD/RUB поднялся до средних 83 руб./$1, что мы связываем с усилением спроса на иностранную валюту в условиях ограниченного ее предложения, - пишут эксперты Сергей Коныгин и Александр Афонин. - В октябре повышенная волатильность на валютном рынке сохранится, а наиболее вероятным движением считаем плавное ослабление рубля. Несмотря на далеко не выдающийся спрос на ОФЗ, Минфин идет по плану, однако способы выполнения программы заимствований по-прежнему вызывают вопросы. Мы полагаем, что до конца месяц рынок останется по большей части во власти негативных настроений и тучи вряд ли рассеются, пока бюджет находится в статусе проекта и пока не наступит ясность по "ключу" после заседания совета директоров Банка России".

ЦБ РФ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно, наш подход осторожный, аккуратный, мы всегда стараемся быть аккуратными, учитывать все риски, всю динамику. Сейчас решения последующие до конца года не предопределены. Все будет зависеть от развития ситуации в экономике, с инфляцией, инфляционными ожиданиями, кредитованием, с потребительской, инвестиционной активностью, с рынком труда, безусловно", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах "Финополиса".

"Мы анализируем все экономические тенденции, но пространство для снижения ставки остается", - подчеркнула она.

Инфляция в РФ

Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - плодоовощами и бензином, динамика устойчивых идет на летнем уровне, даже чуть ниже августа, заявила также глава ЦБ РФ в рамках "Финополиса".

Она в очередной раз подчеркнула, что недельные данные для ЦБ не столь показательны, он будет больше ориентироваться на месячные, которые будут опубликованы в пятницу.

"Мы всегда подчеркивали, и я сейчас хочу подчеркнуть, что недельные индикаторы инфляции не очень показательны, потому что это все-такие не очень широкий круг товаров и услуг. Мы с большим вниманием относимся к месячным ценам, данные (Росстата - ИФ) по инфляции (в сентябре - ИФ) выйдут в эту пятницу", - сказала она.

"Но что касается даже недельных темпов роста цен за последние четыре недели, можно сказать следующее: в основном это отражает повышенный темп роста по волатильным компонентам - по плодоовощам, по бензину. Мы не видим, чтобы устойчивые компоненты инфляции, которые отражаются именно в недельных индексах, росли повышенными темпами ", - заявила Набиуллина.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября.

Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября.

Вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ РФ по ставке повышается, говорится в комментарии экспертов Райффайзенбанка.

По данным Росстата, недельная инфляция к 6 октября выросла до 0,2% н./н., годовая динамика инфляции показала повышение до 8,1% г/г. Среднесуточный темп роста цен, по расчетам аналитиков Райффайзенбанка, вырос почти вдвое - с 0,018% до 0,033% в день.

"Сам факт приостановки дезинфляции (пусть и под влиянием временных факторов) - разочаровывающий сигнал для ЦБ, - указывают эксперты. - Вероятность паузы на ближайшем заседании повышается. Впрочем, шансы на смягчение политики до конца года все еще сохраняются. Среди основных аргументов: дезинфляционный эффект нового бюджетного плана (по оценкам ЦБ); вероятное замедление корпоративного кредитования и стабильность курса рубля".

Цены на нефть

Цены на нефть остаются в минусе вечером в четверг, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени уменьшилась на 0,92%, до $65,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,94%, до $61,95 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $65,55 за баррель, на WTI - до $61,78 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа.

Между тем, как показали опубликованные в среду данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей при ожидавшемся росте на 2,25 млн баррелей. Товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 октября упала на 8 базисных пунктов, до 16,75% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в четверг опустились на 3 базисных пункта, до 17,06% и 18,22% годовых, версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на 2 базисных пункта, до 20,11% годовых.