Citigroup отклонил предложение Grupo Mexico о покупке его мексиканского бизнеса Banamex

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. отклонил предложение Grupo Mexico SAB о покупке его мексиканского подразделения в сфере обслуживания частных лиц, малого и среднего бизнеса - Banamex.

В прошлом месяце Citigroup объявил, что продаст 25% Banamex финансисту Фернандо Чико Пардо за $2,3 млрд и планирует вывести мексиканский бизнес на IPO. Вслед за этим Grupo Mexico неожиданно сделала предложение о покупке всего Banamex за $9,3 млрд.

"После внимательной оценки предложения, в том числе финансовых аспектов и вероятности завершения сделки, мы сообщили Grupo Mexico, что Citi отклоняет его", - говорится в сообщении американского банка.

В Citigroup полагают, что объявленная в сентябре сделка по продаже 25% в мексиканском бизнесе и планируемое IPO "позволят завершить выделение Banamex ответственным образом и максимально увеличить акционерную стоимость", отмечается в пресс-релизе.

Banamex - четвертая финансовая группа Мексики по размеру активов. Она обслуживает физических лиц, а также малый и средний бизнес. Количество ее розничных банковских клиентов составляет около 14 млн.

Citi Citigroup Grupo Mexico Banamex
Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

