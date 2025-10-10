Levi's увеличила выручку в III финквартале на 7%, лучше прогнозов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль примерно в 11 раз и повысил выручку на 7%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

При этом акции Levi Strauss подешевели на дополнительной сессии из-за того, что прогноз на четвертый финквартал разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 августа, составила $218 млн, или 55 центов в расчете на акцию, по сравнению с $20,7 млн, или 5 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль повысилась до 34 центов с 33 центов на акцию.

Выручка увеличилась на 7% - до $1,54 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, оценивали скорректированную прибыль в среднем в 31 цент на акцию при выручке в $1,5 млрд.

Выручка бренда Levi's в Северной и Южной Америке в прошедшем квартале повысилась на 6%, в Европе - на 5%, в Азии - на 12%.

За минувший квартал компания вернула акционерам около $151 млн, в том числе $55 млн путем выплаты дивидендов.

Levi's установила квартальные дивиденды на уровне 14 центов на акцию (годом ранее - 13 центов). Они будут выплачены 4 ноября, закрытие реестра акционеров назначено на 20 октября.

Компания улучшила прогноз на текущий фингод и теперь ожидает повышения выручки примерно на 3%, в то время как ранее предполагался подъем на 1-2%. Прогноз для скорректированной прибыли повышен до $1,27-1,32 на бумагу с $1,25-1,3 на акцию.

В то же время прогноз на четвертый финквартал предусматривает сокращение продаж примерно на 3% и скорректированную прибыль в размере 36-38 центов на акцию при прогнозе рынка в 41 цент на акцию.

Котировки акций Levi's на дополнительных торгах в четверг упали на 7,7%. С начала года капитализация компании выросла на 42%, до $9,71 млрд.